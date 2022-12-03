الأحد 4 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«العلامة الكاملة» تغيب منذ 28 عاماً

«العلامة الكاملة» تغيب منذ 28 عاماً
3 ديسمبر 2022 22:41

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
شاكيري: احذروا رونالدو
تيتي يزف «الخبر السعيد»
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


شهد الدور الأول من «المونديال» مفاجآت لا حصر لها، يأتي في مقدمتها غياب «العلامة الكاملة» عن أي منتخب في جميع المجموعات، وهو ما لم يحدث في جميع نسخ المونديال منذ عام 1994 بأميركا، والتي شارك فيها 24 منتخباً أي منذ 28 عاماً، حيث كانت الجماهير المتابعة للحدث تنتظر فوز البرازيل على الكاميرون، إلا أن «السامبا» توقف عن الرقص، وخسر بهدف في الدقيقة الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك للمرة الأولى يشهد «المونديال» حصول منتخبات على 4 نقاط في المجموعة، ورغم ذلك ودعت البطولة من الباب الخلفي.
ورغم أن الظاهرة نادرة في النسخ الأخيرة، إلا أنها تحدث للمرة الرابعة منذ بداية مرحلة المجموعات في كأس العالم 1958 في السويد، كما تكررت أيضاً في مونديال 1962 الذي أقيم في تشيلي، ونسخة أميركا 1994، وهذه هي المرة الرابعة.
وتصدرت هولندا وإنجلترا والمغرب مجموعاتها برصيد 7 نقاط، فيما حصلت كل من البرازيل والأرجنتين والبرتغال وفرنسا واليابان على 6 نقاط، بعد التعرض لهزيمة واحدة لكل منها.
ومن الظواهر خروج منتخبات كبيرة كانت مرشحة للفوز باللقب، في مقدمتها ألمانيا التي كررت سيناريو مونديال روسيا 2018، وهو ما حدث أيضاً مع أوروجواي وبلجيكا والمكسيك والإكوادور والكاميرون وتونس، ولم تشفع النقاط الأربع التي حققتها 7 منتخبات في التأهل للدور الثاني.
وشهد دور الستة عشر تأهل منتخبات كانت بعيدة عن الترشيحات، منها أميركا والسنغال وأستراليا وكوريا الجنوبية والمغرب الذي حفظ ماء الوجه للعرب في «نسخة 2022»، وجميعها تأهلت على حساب منتخبات كانت مرشحة للذهاب بعيداً في البطولة.

كأس العالم 2022
مونديال 2022
قطر
البرازيل
الأرجنتين
ألمانيا
آخر الأخبار
شاكيري: احذروا رونالدو
الرياضي
شاكيري: احذروا رونالدو
اليوم 18:11
تيتي يزف «الخبر السعيد»
الرياضي
تيتي يزف «الخبر السعيد»
اليوم 18:10
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
الرياضي
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
اليوم 17:41
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
دنيا
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
اليوم 17:28
أرشيفية
عربي ودولي
12 قتيلاً وخطف آخرين من أحد مساجد نيجيريا
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©