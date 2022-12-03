حمدان بن محمد يشيد بنجاح الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة»

دبي (وام)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالنجاح اللافت للدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة» 2022، والإنجاز الكبير الذي حققته باستقطاب رقم قياسي من المشاركين بلغ 2,212,246 شخصاً من مختلف الأعمار وقدرات اللياقة البدنية، معرباً سموه عن اعتزازه بالتجاوب الذي أظهره المشاركون من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار الذين حرصوا على المشاركة في تحقيق أهداف التحدي وجعلوا من دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً على مدار ثلاثين يوماً متصلة.

وثمّن سموه جهود القائمين على تحدي دبي للياقة، لما جاء عليه من حسن التنظيم، وكذلك لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي المجتمعي الكبير، داعياً سموه جميع أفراد المجتمع إلى مواصلة ما بدؤوه خلال التحدي من اتخاذ الرياضة أسلوب حياة، بما يعزز مكانة دبي عالمياً كأفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة.

جاء ذلك بمناسبة اختتام فعاليات الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة» 2022، في ظل إقبال كبير حرصاً على تحقيق أهداف المبادرة التي تقام سنوياً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أطلقها سموه في العام 2017، لتصبح دبي أكثر مدن العالم تشجيعاً للمجتمع بمختلف فئاته على الاهتمام بالصحة، بجعل ممارسة الرياضة جزءاً من نمط حياتهم اليومي، لاسيما وأنها المدينة الوحيدة في العالم التي تقدم لسكانها وزوارها شهراً كاملاً من فعاليات اللياقة البدنية الشاملة والمجانية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «منذ إطلاقه قبل ستة أعوام، ألهم «تحدي دبي للياقة» العديد من قصص النجاح فيما يخص الصحة الجسدية والذهنية للمشاركين من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ويبقى التحدي مصدر إلهام للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي، ليشجعهم على الالتزام بأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، وسعدنا بتحقيق رقم قياسي جديد بمشاركة أكثر من 2.2 مليون مشارك هذا العام؛ من بينهم ما يقارب 35,000 دراج في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، وأكثر من 193,000 عداء في «تحدي دبي للجري» على شارع الشيخ زايد، ولا يسعنا أن نشيد بالتزام سكان وزوار مدينتنا بإعطاء الأولوية لتحسين صحتهم ولياقتهم».

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «النجاح الكبير الذي شهدته دورة هذا العام، أظهر مرة أخرى التزامنا المشترك بأهمية إيلاء الصحة البدنية والذهنية أولوية خاصة ضمن حياتنا اليومية مجتمعاً واحداً يعمل معاً لتحقيق هدف واحد؛ ألا وهو مستقبل أكثر صحة وسعادة للجميع، وتم إطلاق «تحدي دبي للياقة» لإتاحة الفرصة للاستمتاع بمجموعة هائلة من أنشطة وفعاليات اللياقة البدنية المنتشرة في كافة أنحاء المدينة، والاستفادة من البنية التحتية الرياضية التي تتمتع بها المدينة، لتشجيعهم على تحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف جديدة، وتبنّي نمط حياة أكثر صحّة ونشاطاً».