الراجحي بطل رالي دبي الصحراوي

دبي (الاتحاد)

توج السائق السعودي يزيد الراجحي على متن سيارته «تويوتا هايلوكس»، بطلاً لرالي دبي الصحراوي «دبي باها» في جولة ختام بطولة العالم للراليات الصحراوية، المقام منذ الخميس الماضي بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ51 للدولة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

الفوز برالي دبي منح الراجحي لقب بطولة العالم، فيما ذهب لقب بطولة العالم للدراجات لصالح البولندي كونراد دابروفسكي بعد حلوله ثانياً بفارق خمس دقائق و42 ثانية خلف بطل نسخة 2022 السائق النمساوي تويباس ليستر الذي أنهى الرالي بإجمالي 7 ساعات و53 دقيقة و47 ثانية.

وفي أفضل النتائج الإماراتية، نجح عبد العزيز أهلي في انتزاع لقب رالي دبي لفئة «الكواد»، بعد يوم ثانٍ جاء مماثلاً من حيث الأداء لتلك التي قدمها أهلي في اليوم الأول، باعتلائه صدارة الترتيب العام، محققاً على مدار يومي الرالي إجمالي زمن بلغ ثماني ساعات و40 دقيقة و10 ثوانٍ، متفوقاً بفارق 55 دقيقة عن صاحب المركز الثاني السعودي عبد المحيد الخليفي.

وعقب انتهاء الرالي، توجه المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ماهر البدري، رفقة مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي، ومدير إدارة الفعاليات والمواكب في شرطة دبي العقيد عبد الله عتيق الكاش، وشما الفلاسي مدير إدارة الاتصال المؤسسي من شركة الإمارات للبترول «إينوك»، والمدير التنفيذي للعلاقات الحكومية للسيارات مجموعة الفطين يوسف علي الرئيسي، بتتويج الفائزين.

ونجح يزيد الراجحي في مراحل اليوم الثاني للرالي التي امتدت بطول 317 كيلومتراً، منها 196 كيلومتراً من المراحل الخاصة، في تعويض المركز الثالث الذي أنهى عليه منافسات اليوم الأول، بالاندفاع بقوة عبر الكثبان الرملية لصحراء منطقة القدرة في دبي، منتزعاً من خلالها الفوز بالمرحلة الثانية، واعتلاء صدارة الترتيب العام والفوز بالرالي، بزمن بلغ سبع ساعات ودقيقتين و32 ثانية، بفارق دقيقة وسبع ثوانٍ عن صاحب المركز الثاني البرازيل لوكاس مورايس الذي لم يستفد من صدارته لليوم الافتتاحي للرالي والتراجع في المرحلة الثانية تحت ضغط المتصدر.

وجاءت قمة الإثارة في الدراجات النارية، بعد أن أظهر الإماراتي محمد البلوشي عزيمة بطل العالم السابق، بنجاحه في تعويض إخفاق اليوم الأول والمشاكل الميكانيكية التي عانى منها، بانتزاع الفوز في مراحل اليوم الثاني للرالي بزمن بلغ ثلاث ساعات و56 دقيقة وأربع ثوانٍ، إلا أن هذا الانتصار لم يكن كافياً للبلوشي لمزاحمة ثلاثي صدارة الترتيب العام خاصة النمساوي تويباس ليستر الذي أنهى اليوم الثاني بالمركز الثالث بفارق دقيقتين وست ثوانٍ عن البلوشي، إلا أن مركزه كان كافياً للحفاظ على صدارته الترتيب العام والفوز برالي دبي، فيما كان مركز صدارة المرحلة الثانية للرالي كافياً للإماراتي محمد البلوشي في انتزاع المركز الثالث في بطولة العالم.