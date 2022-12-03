2.45 مليون مشجع في «مجموعات المونديال»

الدوحة (أ ف ب)

بلغ عدد الحضور في المباريات الـ48 من دور المجموعات لمونديال قطر 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96 بالمئة من سعة الملاعب، وذلك وفق الأرقام التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أفاد «الفيفا» أن دور المجموعات في النسخة الثانية والعشرين، تجاوز رقم الـ2.17 مليون في مونديال روسيا قبل أربعة أعوام.

ووفق أرقام الاتحاد الدولي، كانت مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة والتي حقق فيها ليونيل ميسي ورفاقه فوزاً مصيرياً 2-صفر بعد هزيمة افتتاحاً أمام السعودية 1-2، الأعلى حضوراً في المدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994 إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88.966 متفرج.

وأبرز الاتحاد الدولي أن دور المجموعات أسفر عن تأهل منتخبات من جميع القارات الى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، ثلاثة منها تحت لواء الاتحاد الآسيوي «أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية» للمرة الأولى أيضاً.

وتأهل للمرة الثانية فقط منتخبان أفريقيان «السنغال والمغرب»، بعد أولى عام 2014.

وقال رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية الفرنسي أرسين فينجر: تظهر نتيجة دور المجموعات المدى الذي وصلت إليه الدول للحصول على ما يلزم لتصبح قادرة على التنافس بأعلى المستويات».

ورأى أن هذا يعود الى التحضير بشكل أفضل وتحليل المنافسين، ما يعكس القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا بصورة متساوية، وهو ما يتماشى مع جهود «الفيفا» لتحسين التنافسية في كرة القدم على الصعيد العالمي.