«إبرا اتاك» بطل كأس الاتحاد الـ 51 بجبل علي

عصام السيد (أبوظبي)

حلق الجواد «اوندا روجينتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب سكانا ـ تكافل الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين، وحفلت الأمسية الرابعة لمضمار جبل علي التي أقيمت مساء اليوم، بالإثارة والتحدي، وتوج «إبرا اتاك» للبشير سالم الحراري، بإشراف أحمد الشميلي، وقيادة ادري دو فريز، بالشوط الثالث والرئيسي لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الاتحاد الـ 51، بحضور 10 آلاف متفرج.

وافتتح الجواد «ميقات» لعلي خلفان الشاوي، وبإشراف خليفة النيادي وقيادة سيف البلوشي الفوز في الشوط لأول لمسافة 1400 متر، على لقب جرين اوسيس التجارية الوحيد المخصص للخيول العربية الاصيلة.

وخطف «فلاينج هنتر» لسلطان علي بإشراف احمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، علي لقب الشعفار للاستثمار.

ومنح «دجنيتي جوي» بإشراف مصبح المهيري وقيادة أنطونيو فريزو، مالكه البشير سالم الحرازي، الثنائية في الحفل، حين فاز بالشوط الخامس لمسافة 1200 متر على لقب بنك دبي التجاري.

وانتزع «تولمونت» لحمد راشد بن غدير، بإشراف سالم بن غدير «ثنائية»، وقيادة زافير زياني، جائزة الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب مركز دبي العقاري.

واختتم «ركيز» لإسطبلات الراشد، وبإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج اوشي، الانتصارات في الشوط السابع لمسافة 1950 متر، على لقب مضمار جبل علي.