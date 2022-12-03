سيرجي وليندسي يتوّجان بلقب بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

تُوج سيرجي بيريليجن وليندسي ويبستر بلقب بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022 لفئتي النخبة للرجال والسيدات على التوالي، بعد ختام منافسات اليوم الأول من النسخة الثانية التي تقام في صحراء الوثبة بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وسبارتن العلامة الأبرز في رياضات التحمل وتخطي الحواجز عالمياً.

وشهدت البطولة منافسة شديدة بين مجموعة من الرياضيين العالميين من أكثر من 80 دولة ضمن فئتي الفردي للرجال والسيدات، للفوز بجوائز مالية تزيد عن 125 ألف دولار.

وفاز سيرجي بيرليجن بلقب بطولة العالم للنخبة في فئة الرجال بعد إكمال سباق الـ 10 كم و 28 عائقاً في زمن وقدره 01:03:47 ساعة، فيما فازت ليندسي ويبستر(حاملة اللقب) بلقب البطولة لفئة السيدات بزمن 01:12:47 ساعة.

وقال سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «تستضيف أبوظبي هذا العام بطولة العالم للسبارتن للمرة الثانية بمشاركة مجموعة واسعة من الرياضيين في فئتي الرجال والنساء. وتساهم استضافة مثل هذه الفعاليات في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة استثنائية ورائدة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية، كما تندرج في إطار تعزيز جهودنا لتشجيع أفراد المجتمع على الاهتمام بلياقتهم والمشاركة في الأنشطة الرياضية مثل بطولات السبارتن.

وبدوره، قال جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي للسبارتن: تسعدنا العودة إلى أبوظبي لإقامة بطولة العالم للسبارتن ​​لهذا العام ومشاركة هذه التجربة المميزة مع أفراد هذا المجتمع المتنامي. حيث شهد اليوم الأول منافسات استثنائية على المسار الجديد رفيع المستوى، ونتطلع لمواصلة هذا الحماس في اليوم الثاني.

وحظي المشاركون والمتفرجون بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة في موقع البطولة، بما فيها عربات الطعام وعروض شركة ماي زون، التي أتاحت لهم اختبار جهاز مراقبة نبضات القلب وقياس معدل نبضات القلب طوال عطلة نهاية الأسبوع.