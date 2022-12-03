سيسيه «مريض»



الريان (د ب أ)



أعلن المنتخب السنغالي لكرة القدم عن مرض مديره الفني اليو سيسيه، وأنه تخلف عن حضور بعض تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة المنتخب الإنجليزي مساء غد «الأحد» في دور الستة عشر في بطولة كأس العالم قطر2022.

وقال المدرب المساعد ريجيس بوجارت في مدينة الريان القطرية: إنه مريض منذ يومين، وأدرنا التدريب أمس بتوجيهاته، لكنه سيكون حاضراً مع انطلاق صافرة المباراة وهذا مؤكد.

في الوقت نفسه، قال بوجارت، إنه ليس من المحدد ما إذا كان سيسيه سيتمكن من متابعة الفريق في الاستعداد للمباراة حتى ذلك الحين.

وحضر بوجارت حضر المؤتمر الصحفي اليوم السبت نيابة عن سيسيه.

وقال الفرنسي بوجارت، إن بطل أفريقيا سيذهب إلى مباراة غد بهدوء وثقة في النفس وتركيز، ويمكن لأي فريق أن يهزم الآخر، ومن الممكن للسنغال أن تهزم إنجلترا.

وأشار بوجارت إلى أن الفريق واصل تطوير نفسه وهو الآن جاهز لإظهار قدرته على الصمود أمام فريق ممتاز.

من جانبه، قال حارس مرمى المنتخب السنغالي الفريد جوميز: أتمنى أن يستهين الإنجليز بنا وأن نتمكن من مباغتتهم.