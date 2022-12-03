70 لاعبة يشاركن في تحدي الحبتور لتنس السيدات



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الاثنين النسخة الـ25 من بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات السنوية بمجمع الحبتور للتنس في فندق الحبتور جراند بالجميرا وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، والتي تتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد لتكمل ربع قرن من النجاحات المتواصلة بعد أن أصبحت قبلة للاعبات الصاعدات في العالم للعبور إلى قمة اللعبة، وتشهد هذه النسخة مشاركة 70 لاعبة وتبلغ جوائزها 100 ألف دولار.

ورحب خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور بالمشاركات، والمشرفين والحكام والمرافقين في بلدهم الإمارات وقال: «البطولة أصبحت علامة مضيئة في تاريخ التنس العالمي وأساسية في أجندة الاتحاد الدولي للعبة ونحن سعداء بالتطور المذهل الذي شهدته البطولة التي كانت ولا تزال باكورة نشاط اللعبة بالمنطقة وتعد جسرا للوصول العالمية ومهدت الطريق للكثير من البطولات للانضمام إلى منظومة التنس بالمنطقة والعالم».

ووجه الشكر إلى وسائل الإعلام المختلفة الذين هم شركاء النجاح خلال مشوار الـ25 عاما والذين اسهموا في الترويج للحدث محليا وخارجيا وكانوا مرآة حقيقية للمنافسات ليعكسوا الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحافيا موسعا في العاشرة والنصف من صباح اليوم بفندق ومنتجع الحبتور جراند بالجميرا وبحضور خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور لإلقاء الضوء على تفاصيل البطولة.