جيسوس وتيليس خارج النهائيات



الدوحة (أ ف ب)

لن يتمكن جابريال جيسوس وأليكس تيليس من مواصلة مشوارهما مع البرازيل في مونديال قطر، وذلك بسبب إصابة تعرضا لها في الخسارة أمام الكاميرون صفر-1، وفق ما أعلن منتخب بلادهما.

وقال المنتخب البرازيلي في بيان قبل مواجهة كوريا الجنوبية في ثمن نهائي المونديال: «خضع أليكس تيليس وجابريال جيسوس لفحص بالرنين المغناطيسي على ركبتها اليمنى، مما أكد إصابتهما واستحالة تعافيهما للمشاركة في المونديال».

واستُبدِل اللاعبان خلال مباراة الهامشية التي خسرها البرازيليون صفر-1 أمام الكاميرون على ملعب لوسيل، في الدقيقتين 54 و64 بسبب الإصابة.

وبدا تأثر تيليس كبيراً، إذ انهار بكاءً إدراكاً منه على الأرجح أن مشواره في هذا المونديال قد انتهى.

وتشكل إصابة ظهير إشبيلية الإسباني بشكل خاص ضربة قاسية لفريق المدرب تيتي الذي يعاني أصلاً دفاعياً، في ظل إصابة لاعبي يوفنتوس الإيطالي دانيلو «في الكاحل»، وأليكس ساندرو «في الفخذ»، فيما يملك الكثير من الخيارات الهجومية لتعويض نجم أرسنال الإنجليزي.