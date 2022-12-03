الأحد 4 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جيسوس وتيليس خارج النهائيات

جيسوس وتيليس خارج النهائيات
3 ديسمبر 2022 17:25

 
الدوحة (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
شاكيري: احذروا رونالدو
تيتي يزف «الخبر السعيد»
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

لن يتمكن جابريال جيسوس وأليكس تيليس من مواصلة مشوارهما مع البرازيل في مونديال قطر، وذلك بسبب إصابة تعرضا لها في الخسارة أمام الكاميرون صفر-1، وفق ما أعلن منتخب بلادهما.
وقال المنتخب البرازيلي في بيان قبل مواجهة كوريا الجنوبية في ثمن نهائي المونديال: «خضع أليكس تيليس وجابريال جيسوس لفحص بالرنين المغناطيسي على ركبتها اليمنى، مما أكد إصابتهما واستحالة تعافيهما للمشاركة في المونديال».
واستُبدِل اللاعبان خلال مباراة الهامشية التي خسرها البرازيليون صفر-1 أمام الكاميرون على ملعب لوسيل، في الدقيقتين 54 و64 بسبب الإصابة.
وبدا تأثر تيليس كبيراً، إذ انهار بكاءً إدراكاً منه على الأرجح أن مشواره في هذا المونديال قد انتهى.
وتشكل إصابة ظهير إشبيلية الإسباني بشكل خاص ضربة قاسية لفريق المدرب تيتي الذي يعاني أصلاً دفاعياً، في ظل إصابة لاعبي يوفنتوس الإيطالي دانيلو «في الكاحل»، وأليكس ساندرو «في الفخذ»، فيما يملك الكثير من الخيارات الهجومية لتعويض نجم أرسنال الإنجليزي.

البرازيل
جابرييل جيسوس
مونديال 2022
كأس العالم 2022
الكاميرون
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
شاكيري: احذروا رونالدو
الرياضي
شاكيري: احذروا رونالدو
اليوم 18:11
تيتي يزف «الخبر السعيد»
الرياضي
تيتي يزف «الخبر السعيد»
اليوم 18:10
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
الرياضي
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
اليوم 17:41
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
دنيا
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
اليوم 17:28
أرشيفية
عربي ودولي
12 قتيلاً وخطف آخرين من أحد مساجد نيجيريا
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©