أحمد بن درويش: النجاح الأكبر ينتظر «الكأس الغالية»



أبوظبي (الاتحاد)



بعد النجاح الاستثنائي غير المسبوق الذي حققه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الماضي، يترقب جمهور الكرة انطلاقة مباريات البطولة الأغلى للموسم 2022-2023، حيث الإثارة والتشويق، وكذلك ينتظر اللاعبون صافرة بداية الدور الـ32 الذي تنطلق شرارته غداً «الأحد» حيث يستقبل دبا الحصن فريق الجزيرة، فيما يستضيف فريق الإمارات الرمس.

أكد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يولي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة اهتماماً كبيراً، لأهميتها التاريخية والاجتماعية، مشيراً إلى أن النجاح المبهر الذي حققته النسخة السابقة من البطولة، انعكس إيجاباً على حماس اللاعبين والجمهور والأجهزة الفنية، متوقعاً أن تحقق نسخة 2022-2023 نجاحاً أكبر وانتشاراً أوسع.

وأضاف: إن جميع الفرق تطمح لمواصلة المشوار في هذه المسابقة الغالية، وأتوقع أن تشهد المباريات تنافساً كبيراً بين الفرق، من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

وقال: إن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة هي أهم مسابقة ينظمها الاتحاد، لذلك نحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز خلال تنظيم مبارياتها، ونعمل على توفير كل أسباب النجاح للمسابقة، باعتبارها الأغلى بين بطولات كرة القدم في الدولة.

وتمنى ابن درويش التوفيق لجميع الأندية المشاركة.