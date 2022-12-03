مباراتان في انطلاق «النسخة 46» لكأس رئيس الدولة

معتصم عبدالله (دبي)



بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ 51، تنطلق مساء «الأحد» منافسات «النسخة 46» للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2022- 2023، بإقامة مباراتي دبا الحصن وضيفه الجزيرة على ملعب الأول، فيما يستضيف الإمارات جاره الرمس في مواجهة مثيرة على ملعب «الصقور».

وتشهد النسخة الحالية للبطولة الأغلى، مشاركة استثنائية لأندية دوري الدرجة الأولى في الدور الأول «دور الـ 32»، بعد تغيير نظام البطولة بإلغاء التصفيات التمهيدية لأندية الهواة، لتلعب بصورة مباشرة في الدور الأول، للمرة الأولى منذ موسم 2010- 2011.

وتجرى منافسات الدور الأول بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الطريق إلى دور الستة عشر، وتقام المواجهات الـ 15 في دور الـ 32 على مدار 5 أيام، بداية من الأحد وحتى الخميس المقبل، بمشاركة 30 نادياً، من بينها 14 نادياً في «دوري أدنوك للمحترفين»، و17 في دوري الدرجة الأولى، في الوقت الذي ضمن فيه الشارقة حامل لقب النسخة الأخيرة لموسم 2021- 2022، التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي.

وتنص لوائح البطولة في حسم الفريق المتأهل، حال التعادل في الوقت الأصلي، على خوض شوطين إضافيين، وفي حال استمرار التعادل، تُطبق قاعدة الركلات الترجيحية.

وتقص مواجهتا دبا الحصن والجزيرة، والإمارات والرمس شريط الدور الأول للبطولة الأغلى، حيث يستضيف في الأولى دبا الحصن صاحب صدارة دوري الهواة برصيد 24 نقطة، ضيفه الجزيرة صاحب المركز السادس في الترتيب العام لـ «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 17 نقطة.

ويستعيد فريقا دبا الحصن ومنافسه «فخر أبوظبي» ذكريات 4 مواجهات سابقة جمعت الفريقين خلال العقدين الأخيرين، في إطار البطولة الأغلى، في حقبة ما قبل الاحتراف مواسم 2003- 2004,2005- 2006,2006- 2007، حيث تفوق الجزيرة في 3 مباريات، مقابل التعادل 1-1 في مباراة، وتعود المواجهة الأخيرة بين الفريقين إلى 2006، حيث تخطى الجزيرة الحصن في دور الـ 16 بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

ويعول الحصن تحت قيادة مدربه الوطني محمد الجالبوت، على تألق مجموعة من لاعبيه قادوا الفريق إلى صدارة دوري الأولى، حيث يبرز المهاجم محمد المربوعي الذي سجل لفريقه 9 أهداف في الدوري، ولاعب الوسط البرازيلي جواو فيتور صاحب الأهداف السبعة، في المقابل يعتمد «فخر أبوظبي» تحت قيادة الهولندي كايزر على نجومه المعروفين بقيادة الوطني علي مبخوت.

ويحتضن ملعب الإمارات، مواجهة «الصقور» أمام جاره الرمس في «ديربي» منتظر، وستكون مباراة الليلة الأولى بين الفريقين، خلال الموسم الحالي، من بين ثلاث مواجهات منتظرة، حيث يحتل الأول تحت قيادة مدربه التونسي فتحي العبيدي المركز الرابع في ترتيب دوري الأولى برصيد 21 نقطة، مقابل 12 نقطة للرمس صاحب المركز الثاني عشر، ويقود الأخير المدرب البرازيلي سيرجيو ألكسندر.

مباريات الدور الأول

الأحد

دبا الحصن - الجزيرة 16:35 «ملعب دبا الحصن»

الإمارات - الرمس 16:35 «استاد نادي الإمارات»

الاثنين

سيتي - النصر 16:40 «استاد آل مكتوم»

البطائح - الجزيرة الحمراء 16:40، «استاد الشارقة»

الفجيرة - حتا، 16:40 «استاد الفجيرة»

الثلاثاء

فرسان هسبانيا - جلف أف سي 16:40 «استاد حمدان بن راشد»

التعاون - الحمرية 16:35 «استاد نادي الإمارات»

الظفرة - بينونة 16:50 «استاد حمدان بن زايد»

الأربعاء

اتحاد كلباء - الذيد 16:35 «استاد كلباء»

الوصل - مسافي 16:45 «استاد زعبيل»

شباب الأهلي - الوحدة 19:30 «استاد راشد»

الخميس

بني ياس - مصفوت 16:45 «استاد بني ياس»

العين - دبا 16:45 «استاد هزاع بن زايد»

العربي- عجمان 19:30 «استاد نادي الإمارات»

العروبة - خورفكان 19:30 «استاد الفجيرة»