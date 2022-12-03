تيتي: «المونديال» منحنا فرصة ثانية



برلين (د ب أ)



قال تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، إنه يتعين على فريقه أن يكون حذراً للغاية في الأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم، حيث يأمل الفريق في عودة نيمار من الإصابة.

وخسر المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكاميروني صفر-1 ولكنه حافظ على صدارته للمجموعة السابعة، مما يعني أنه سيواجه منتخب كوريا الجنوبية في الدور الثاني، بدلاً من البرتغال.

ودعا المدير الفني البرازيل إلى الشعور بالخسارة، وقال: كأس العالم لا يمنحك فرصة ثانية، ولكن في هذه المرة منحها لنا، ويجب أن نركز 24 ساعة، وأن نعاني 24 ساعة.

وسهلت خسارة إسبانيا من مهمة منتخب البرازيل في دور الثمانية، إذا تأهل إليه، حيث يواجه الفائز من مباراة دور الـ16 التي تجمع بين اليابان وكرواتيا، في دور الثمانية.

وبغض النظر عن المنافس، يشعر المنتخب البرازيلي بالمزيد من الراحة مع عودة نيمار للمشاركة في المباريات، ولكنه حتى الآن لم يتدرب بالكرة عقب إصابته في المباراة الأولى.

وأضاف طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار: الوقت يقف بجانبنا، ما زالت لدينا احتمالات.

وسواء مع وجود نجم المنتخب أو بدونه، فإن مدرب البرازيل لن يشعر بالرضا، وقال: البرازيل خسرت أمام الكاميرون، البرتغال خسرت أمام كوريا الجنوبية، فرنسا خسرت أمام تونس، الأرجنتين خسرت أمام السعودية، أعتقد أن النتائج تتحدث عن نفسها.

وأضاف: أعتقد أن هذه كانت مباريات قوية وصعبة للغاية، لا أعتقد أن بإمكاننا أن نفكر أن أي موقف سابق يمكن أن يسهل الأمور، يجب أن نكون حذرين للغاية، وكنا حذرين للغاية في المباراة أمام الكاميرون، كنا كذلك، اتخذنا كل الأمور على محمل الجد، كان لديهم مزاياهم، لعبوا بشكل عمودي جيد للغاية، لديهم الجدارة لتحقيق الفوز مثل تونس والآخرين، ولا يمكننا أن نقول إنها كانت مباراة سهلة وكانت لدينا الأفضلية، لا يمكننا قول هذا.

وأجرى تيتي 9 تبديلات على تشكيل المنتخب البرازيلي، واختار 11 لاعباً مختلفين عن التشكيلة التي بدأت البطولة، ولكنه قال: من خسر؟ كلنا، استعداداتنا كانت مشتركة، انتصاراتنا وهزائمنا مشتركة.