سواريز: «الفيفا» دائماً ضد أوروجواي

الدوحة (د ب أ)



ادعى لويس سواريز لاعب منتخب أوروجواي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» دائماً ضد أوروجواي، بعدما انتهت مشاركاته في كأس العالم وهو يبكي عقب الخروج من دور المجموعات بمونديال قطر.

ولعب سواريز، نجم ليفربول وبرشلونة السابق، في المباراة التي فاز بها منتخب أوروجواي على غانا 2- صفر، واستبدل سواريز قبل نهاية اللقاء ووقف عاجزاً عندما قام الحكم بحرمان إدينسون كافاني، زميله بمنتخب أوروجواي، من الحصول على ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة بعد سقوطه في منطقة جزاء غانا.

وشعر سواريز أنه ادعاء منطقي، واعتبر أيضاً أنه من حق منتخب أوروجواي الحصول على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني بعد سقوط داروين نونيز.

وأوضح سواريز أن البرتغال، متصدر المجموعة حصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل أمام أوروجواي، وقال إنها مؤلمة عندما يحسم التأهل بناء على فارق الأهداف.

وفي ما يتعلق بالواقعتين في مباراة غانا، قال سواريز: ركلة الجزاء التي كان يستحقها داروين كانت واضحة للغاية، وأيضاً كان هناك تدخل عنيف مع إدينسون.

ودعا «الفيفا» لتقديم توضيح بشأن الأساس المنطقي لاحتساب ركلات الترجيح، وأضاف: هذه ليست أعذاراً، ولكن هناك أشياء لا تصدق تحدث في كأس العالم.

وادعى أيضاً أنه تم منعه من الذهاب لعائلته عقب صافرة نهاية اللقاء أمام غانا، وقال: بعد المباراة، أردت احتضان عائلتي، والأشخاص من «الفيفا» جاؤوا إلي وقالوا لي لا، ويبدو أن أوروجواي ليس لديه قوة إضافية، «الفيفا» دائماً ضد أوروجواي.