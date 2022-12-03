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ثلاثية لخيول الأريام في افتتاح مهرجان كلباء للفروسية

ثلاثية لخيول الأريام في افتتاح مهرجان كلباء للفروسية
3 ديسمبر 2022 20:30


محمد حسن (دبي)
  خطفت خيول إسطبلات الأريام الأضواء بثلاثية رائعة خلال فعاليات اليوم الأول من منافسات مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي، التي انطلقت الجمعة على شاطئ كورنيش مدينة كلباء فعاليات، ضمن «مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية» الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويتضمن المهرجان ثلاث بطولات وهي مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي الذي يستمر لمدة 3 أيام، وبطولة الشارقة كلباء للترويض، إلى جانب بطولة الشارقة كلباء لقفز الحواجز.

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واستهلت «الأريام خوالي» لإسطبلات الأريام، الفعاليات بإحرازها المركز الأول في شوط المهرات عمر سنة، القسم «أ»، وحققت 92.38 نقطة، فيما حلقت «روابي الزبير» للشيخ خالد بن سلطان بن عبد الله بن آل ثاني، بصدارة القسم «ب».

واحتلت «الأريام ريتاج» لإسطبلات الأريام، المركز الأول في القسم «ج» مسجلة 91.75 نقطة. وتصدر «شعلان الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، فئة الأمهار عمر سنة، القسم «أ» وحقق 91.50 نقطة، وحصد «ام زد مزاح» لمربط مزيد، المركز الأول في القسم «ب» لنفس الفئة، وأكمل «الأريام مرسال» ثلاثية مربط الأريام عندما تصدر القسم «ج»، مسجلاً 92.13 نقطة

جمال الخيل العربية
جمعية الإمارات للخيول العربية
مهرجان الشارقة للجواد العربي
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