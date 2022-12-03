«ليدي برنسيس» تواجه «حميم» على لقب جوهرة التاج

محمد حسن (أبوظبي)

تتجه أنظار عشاق السباقات، مساء الغد، صوب مضمار أبوظبي الذي يستضيف النسخة الثامنة لسباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، والذي يأتي في ختام النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتشمل السباقات السبعة، أيضاً سباقي كأس الشيخ زايد بن سلطان/ اليوم الوطني بشقيه للخيول العربية الأصيلة، والمهجنة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسباق مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى كأس الوثبة ستاليونز.

وتسعى الفرس القطرية السوبر ستار «ليدي برنسيس»، لخليفة الكواري، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيم كرولي، للحفاظ على سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر للفئة الأولى، الذي نالته بكل جدارة الموسم الماضي.

لكنها تواجه تحديات عدة خاصة من نخبة قوية من الخيول المحلية تشاركها الحظوظ، ويبرز منها النجم «حميم» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة دين أونيل بطل التحضيري الذي يسعى لتحقيق هذا اللقب الرفيع، وسيكون بالمرصاد، بجانب رفيقه «اوتمان».

وتقدم ياس للسباقات الثلاثي القوي «حيان» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة البرازيلي برناندو بينيرو، و«صمود» بإشراف جان دي روال وقيادة انطونيو فريزو، و«تيما» التي يشرف عليها توماس ديمولت، ويقودها اورتيز ميندزابل.

ومن الخيول المحلية التي تشارك في المنافسة على اللقب الرفيع «اشتون تورتيس» لزياد كلداري، بإشراف إبراهيم أصيل، و«ازادي ستار» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، و«مجيب» لإسطبلات الأصايل، بإشراف سالم الكتبي، و«جوال الريف» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داؤود، و«ايه اف البيرق» لخالد النابودة، بإشراف ارنست أورتيل.

ويضم الشوط الرفيع أيضاً مجموعة قوية من الخيول الدولية الأخرى، أبرزها بجانب الجواد «فيرست كلاس» بطل النسخة الماضية لدبي كحيلة كلاسيك وبطل كأس المنيفة في السعودية، وممثل السعودية «ضرغام عذبه» بإشراف محمد دقاش.

ومن الخيول الدولية المتحدية «جعفر» لعبد الله العطية، وممثل الخيالة السلطانية العمانية «سوكو» بإشراف هلال العلوي، بجانب «موندا» للوسمية للسباقات، بإشراف توماس ديمولت.

ويجتذب كأس الشيخ زايد بن سلطان/ اليوم الوطني للخيول العربية في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر (للفئة الثالثة)، مجموعة قوية يبرز منها «ايه اف الوجل» بإشراف أورتيل، حامل لقب نسخة الموسم قبل الماضي، وهناك النجم العائد «بحر مسقط» بإشراف إبراهيم الحضرمي، ولا يمكن تجاهل «بالعزم» بإشراف علي البدواوي، وصيف نسخة 2019.

ويشهد الشوط السادس من سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان/ اليوم الوطني للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة، ثلاثي قوي يتكون من حامل اللقب «مقترب»، بجانب رفيقيه «السلط»، و«تأمل» الفائز بذات المسافة والمضمار قبل نحو 3 أسابيع، ويتوقع أن ينافس أيضاً كل من «امبريال امباير» بإشراف بوبات سيمار، و«الرفيق» بإشراف مصبح المهيري.

وتتصدر الفرس «احتشام» بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة داوسون، الترشيحات في الشوط الثالث للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر على لقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتسعى «احتشام» لاستعادة نغمة الانتصارات، وتسعى للفوز أيضاً الفرس «دارين» بإشراف جان دي روال، لمواصلة الانتصارات وتأكيد جدارتها بعد فوزها المبهر في سباق المبتدئة نهاية الموسم الماضي بالعين، ويتوقع أن تنافس أيضاً كل من «بشرى» بإشراف سالم الكتبي، و«زعفرانة» بإشراف مصبح المهيري.

ويبدأ الحفل بسباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، ويضم الشوط مجموعة قوية، لكن يتصدر الترشيحات «ريم بينونة» بإشراف نسرين محجوب، الفائز قبل أسبوعين بعد أداء قوي، ومن الخيول القوية أيضاً في الشوط «متقدم» بإشراف إبراهيم الحضرمي، و«شامخ» بإشراف جان كلود بيكوت.

أما ثاني الأشواط فقد خصص للخيول العربية عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1600 متر «شروط»، وتتميز خيول الشوط بتقارب المستوى حيث تضم مجموعة فائزة في آخر مشاركاتها يبرز منها «انليشيد» بإشراف جابر بيطار، الفائز في العين، و«مراد الوثبة» بإشراف جان دي روال، وهو فائز أيضاً في العين لكن على مسافة أقل، و«جلمود» بإشراف محمد دقاش.



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يختتم الحفل بسباق كأس الوثبة المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، بمشاركة 16 خيلاً تتضمن الثنائي القوي «ايه اف متكافل» و«ايه اف متغطرس»، ومن الخيول القوية المتحدية «استرال ديل سول»، و«ايه اف العريق».

5 سيارات جوائز للجمهور

تم تخصيص 5 سيارات للجمهور خلال سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 4 يتم السحب عليها مباشرة، فيما تقدم السيارة الخامسة لصاحب المركز الأول في مسابقة أجمل زي تراثي إماراتي، التي ينظمها الاتحاد النسائي العام، بدعم مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فيما تحصل صاحبة المركز الثاني على مجموعة عطور أريج الأميرات وقبعة من المصمم رافال زلينسكي، وقسيمة مقدمة من دكتورة برانكا ازديك والمصممة العالمية منال عجاج، وقسيمة مقدمة من مبادلة.