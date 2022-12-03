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أشرعة البوانيش ترفرف على كورنيش أبوظبي

أشرعة البوانيش ترفرف على كورنيش أبوظبي
3 ديسمبر 2022 19:45


مصطفى الديب (أبوظبي)

ينطلق يوم غد على كورنيش أبوظبي سباق اليوم الوطني للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في إطار مشاركته في احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، واعتاد نادي أبوظبي للرياضات البحرية المشاركة بشكل سنوي في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة والعزيزة على قلوب الجميع من خلال تنظيم السباق، فضلاً على تزيين المحامل بأعلام الدولة ليظهر المشهد رائعاً في مياه العاصمة أبوظبي. ويشهد سباق اليوم إقبالاً كبيراً على المشاركة لاسيما في تسجيل أكثر من 350 من البحارة الشباب الذين يشاركون على متن 50 بانوشاً شراعياً، رغبة منهم في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية على الطريقة التراثية البحرية.

وعبر ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فخره وسعادته بالمشاركة في هذه المنافسة الوطنية التي تعد أهم حدث وطني يحتفل به كل إماراتي وكل من يقيم على أرض هذا الوطن.

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ووجه التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة، مشيداً بالدور الذي تلعبه القيادة في التطور والتقدم في مختلف المجالات وكذلك الحفاظ على التراث الوطني الأصيل من خلال دعم وتذليل كل الصعوبات التي تواجه الفعاليات التراثية البحرية في كل الأوقات.

وعبر عن ثقته في خروج السباق بالشكل الذي يليق باسم المناسبة التي يحمل اسمها، منوها إلى أن الجميع فائزون بالحضور والاحتفال على طريقة أهل البحر من خلال تراثهم الأصيل.

سباق اليوم الوطني للشراع
البوانيش الشراعية
نادي أبوظبي البحري
عيد الاتحاد
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