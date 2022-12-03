بينتو المدرب الأجنبي الوحيد في دور الـ16



علي معالي (دبي)



أصبح البرتغالي باولو بينتو «53 عاماً» مدرب منتخب كوريا الجنوبية الأجنبي الوحيد بين مدربي الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16 لكأس العالم 2022، حيث استطاع بينتو أن يقود كوريا الجنوبية إلى انتصار مثير ومهم على «البرتغال» في آخر مباريات المجموعة الثامنة بنتيجة 2- 1، جعلت منتخب «النمور» يرافق البرتغال إلى الدور الثاني من البطولة.

ولعل أفضل وأبرز تعليق خرج بعد فوز بينتو على منتخب بلاده ما قاله الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا: «العزاء هو أنه برتغالي».

وقال بحسب ما تم نشره في «ريكورد» البرتغالية: «كنا غير فعالين، لكن لم تكن هناك عواقب، كنا في المركز الأول، ولم نواجه البرازيل، لكن الأمر يستحق عدم تكرار بعض الجوانب حتى نتمكن من الفوز بالمباراة التالية».

وقال الرئيس البرتغالي: «لدينا فريق جيد للغاية، كان أفضل من الكوري، لكنهم لعبوا بشكل أفضل منا، يعرف باولو بينتو كرة القدم البرتغالية جيدًا».

وقال: «أنا حقاً أحب باولو بينتو، لقد قاد الفريق بشكل جيد، ولعبت كوريا بمستوى أفضل في الشوط الثاني، وإن خسارة منتخبنا لا تسلب الثقة منه».

ومن المثير للاهتمام أن مواجهة سابقة بين البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم طبعت مسيرة بينتو لاعباً مع منتخب بلاده، اعتزل لاعب الوسط السابق بعد فوز الآسيويين 1-0 على الأوروبيين في كأس العالم 2002، وهي النتيجة التي أبعدتهم عن البطولة.

وتجربة بينتو مع كوريا الجنوبية هي السابعة في مسيرته التدريبية، والتي بدأت في 2004 مع شباب سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومن 2005 إلى 2009 مع الفريق الأول لسبورتنج لشبونة، ومن 2010 إلى 2014 مع المنتخب البرتغالي، وانتقل إلى البرازيل لتدريب كوريزو، وبعدها اليونان لتدريب أولمبياكوس، وتحول إلى الدوري الصيني مع تشونجتشينج ليانججيانج، وانطلقت محطته التدريبية مع كوريا الجنوبية من 2018 حتى الآن.

ويعتبر المدرب باولو بينتو، المدرب الوحيد الذي حصل على بطاقتين حمراء وصفراء في بطولة كأس العالم 2022.

وبقية المدربين الـ15 الآخرين تأهلوا لدور الـ16 فهم وطنيون: تيتي «البرازيل»، جريج بييرهالتير «أميركا»، لويس فان جال «هولندا»، جراهام أرنولد «أستراليا»، ليونيل سكالوني «الأرجنتين»، كزيسلاو ميشيويكز «بولندا»، ديدييه ديشامب «فرنسا»، سيسيه «السنغال»، ساوثجيت «إنجلترا»، زلاتكو داليتش «كرواتيا»، هاجيمي مورياسو «اليابان»، لويس أنريكي «إسبانيا»، وليد الركراكي «المغرب»، مراد ياكين «سويسرا»، فيرناندو سانتوس «البرتغال».