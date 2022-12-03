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1000 بحار في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف

1000 بحار في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف
3 ديسمبر 2022 19:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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توج حميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير العام لنادي تراث الإمارات، الفائزين في «سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، الذي نظمه النادي بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، وشارك فيه 58 قارباً على متنها حوالي 1000 بحار، تسابقت في أربعة أشواط حملت ألوان علم دولة الإمارات لمسافة 4 أميال بحرية حتى خط النهاية أمام القرية التراثية التابعة للنادي في كورنيش أبوظبي.
شهد السباق محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي للخدمات المساندة في النادي، وعلي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام، ومديرو الإدارات.
وذهبت جائزة الشوط الأول «الأحمر» إلى القارب «البطين»، لمالكه النوخذة والسكوني الحر راشد خادم المهيري، فيما فاز بجائزة الشوط الثاني «الأخضر» القارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني، وتوج بالشوط الثالث «الأبيض» القارب «وادي سهم» لمالكه سمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة سالم سعيد عبيد مطر مسعود الكندي، والسكوني محمد سالم سعيد عبيد مطر مسعود الكندي، وحاز جائزة الشوط الرابع «الأسود» القارب «KHK» لمالكه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط، والسكوني حمد جاسم محمد. 

سباقات التجديف التراثي للقوارب
التجديف
نادي تراث الإمارات
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