«طيران الإمارات» تستعرض في أجواء بطولة الرجبي

دبي (الاتحاد)

استمتع آلاف المتفرجين بمشاهدة تحليق مذهل على مستوى منخفض فوق استاد السيفينز، احتفالاً بعيد الاتحاد وبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي. وعبرت إحدى طائرات الإمارات A380 أجواء استاد السيفينز، حيث يستمتع جمهور المهرجان، الذي يشارك فيه أكثر من 300 فريق للرجبي وكرة الشبكة والكريكيت واللياقة البدنية، بالمباريات، إلى جانب العروض الموسيقية الرئيسية والفعاليات الترفيهية العائلية. وأقلعت طائرة الإمارات A380 من مطار دبي الدولي، واقتربت من فوق الاستاد لإبهار الجمهور، بسرعة بطيئة وعلى ارتفاع 500 قدم فقط.

وقاد طائرة الإمارات A380 القبطان مبارك المهيري والقبطان أناند سينج بدعم من القبطان خالد بن سلطان. وتقام بطولة سباعيات دبي للرجبي على مدى ثلاثة أيام، خلال عطلة عيد الاتحاد، وتعد أكبر مهرجان رياضي وترفيهي، حيث يزيد عدد الجمهور في الأيام الثلاثة عن 100 ألف متفرج.