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سلمان بن إبراهيم: آسيا صنعت التاريخ في «المونديال»

سلمان بن إبراهيم: آسيا صنعت التاريخ في «المونديال»
3 ديسمبر 2022 14:09

 
دبي (الاتحاد)

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ثمن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الإنجاز التاريخي الكبير للكرة الآسيوية، والمتمثل بتأهل ثلاثة منتخبات إلى الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم إن بلوغ كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا الدور الثاني من كأس العالم في قطر يؤكد التطور المتنامي في مستوى كرة قدم آسيا وقدرة منتخباتها على الوقوف بصلابة أمام أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة.
وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن خالص تمنياته باستمرار النجاح والتألق لمنتخبات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، والتي حققت إنجازاً تاريخياً من خلال تأهل الثلاثي إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.
وقال: أعرب عن خالص الأمنيات بالنجاح لمنتخبات أستراليا، اليابان، وكوريا الجنوبية التي صنعت إنجازاً تاريخياً، حيث إن أسرة كرة القدم الآسيوية تقف صفاً واحداً خلفهم على أمل أن يواصلوا تقديم أفضل عروض قارة آسيا منذ كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالمستويات المميزة التي قدمتها جميع المنتخبات الآسيوية الست في دور المجموعات، ومن ضمنها المنتخبات التي ودعت المنافسة من الدور الأول بعد أن قدمت عروضاً تستحق الفخر أمام بعض أفضل المنتخبات في العالم.
وقال: نحتاج فقط للنظر إلى العروض التي قدمتها السعودية واليابان في الجولة الافتتاحية أمام كل من الأرجنتين وألمانيا على التوالي، وكلا الفريقين أظهرا شخصية قوية ونجحا في قلب تأخرهما بهدف لينجحا في منح جماهير كرة القدم بكل أرجاء العالم عودة قوية تعتبر من ضمن الأبرز في التاريخ الحديث لكأس العالم.
وأضاف: كذلك شاهدنا اليابان يقوم بإعادة ذات الأمر في المباراة أمام إسبانيا، ليحجز بطاقة التأهل للمرة الرابعة إلى دور الـ16، كما حققت أستراليا انتصارها الثانية للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها بكأس العالم.
وقال: تمكن منتخب كوريا الجنوبية من قلب تأخره ليحقق الانتصار أمام البرتغال في الجولة الثالثة، ليصنع إنجازاً تاريخياً بتأكيد وجود ثلاثة منتخبات آسيوية في دور الـ16 للمرة الأولى، ويستحق الاتحاد الكوري الجنوبي كل التقدير على الجهود التي يقوم بها لتطوير اللعبة على المستويات كافة.
وأضاف: في ذات الوقت، نجحت قطر في تسجيل حضور طيب خلال ظهورها الأول في نهائيات كاس العالم، وكذلك أظهر المنتخب الإيراني شخصية متميزة عبر العودة بتحقيق الفوز أمام ويلز خلال الجولة الثانية.

قطر
السعودية
سلمان بن إبراهيم
كأس العالم 2022
مونديال 2022
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اليابان
كوريا الجنوبية
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