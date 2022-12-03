«الجولف العربي» يحتفل بـ«عيد الاتحاد»

تونس (الاتحاد)

احتفلت أسرة رياضة الجولف العربية بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، وشاركت بفعالية خلال الاحتفالية التي أقامتها بعثة الإمارات المشاركة في البطولة العربية 41 لرجال الجولف المقامة حالياً في مدينة طبرقة التونسية بمشاركة 14 دولة عربية يمثلها أكثر من 55 لاعباً يمثلون النخبة في وطننا العربي.

شهد الاحتفالية اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف وعادل الزرعوني وأكرم سيكيك مدير الاتحاد ومن الاتحاد العربي للجولف عبد العزيز الملا نائب رئيس الاتحاد العربي للجولف ومن أعضاء الاتحاد المصري تيمور أبو الخير واللبناني كريم سلام والتونسي حاتم قيقة وماهر البوشماوي رئيس الجامعة التونسية للجولف وطارق الحسيني رئيس الوفد الفلسطيني والدكتور سالم موسى رئيس الاتحاد الليبي، وماجد سرور الأمين العام للاتحاد العربي للجولف، وأحمد الجهضمي ووصفي كناني والوفود المشاركة في العرس العربي للجولف.

ووجه اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي التهنئة لقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات بهذه الذكرى الخالدة والعزيزة على قلوب الجميع، وقدم الشكر لجميع الوفود للمشاركة الفاعلة بالفرحة المشتركة للجميع بأعياد دولتنا الحبيبة بالذكرى الـ51 منذ تأسيسها والتي تعكس الحس الوطني بين أبناء وطننا العربي، مهنئاً الجميع بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

وختم حديثة قائلاً سيبقى عيد الاتحاد خالداً في الذاكرة لأنه مصدر فخر وعنوان كرامة وهو وهج لا ينطفئ، ونجدد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة ونعاهدها على المضي قدماً في مسيرة الإبداع.

ويشارك منتخب الإمارات في هذا المحفل العربي بلاعبيه راشد العمادي وحسن المشرخ وراشد الجسمي ومحمد سكيك الأصغر سناً بين نجوم اللعبة بوطننا العربي، وفي ختام اليوم الثاني للبطولة يتصارع على الصدارة منتخبا مصر وتونس برصيد 453 ضربة ويأتي المنتخب السعودي المركز ثالثاً بـ462 ضربة والبحريني رابعاً بـ471 ضربة والقطري خامساً بـ495 ضربة، وبجعبة منتخبنا 519 ضربة في ظل مشاركة هادفة لاكتساب الخبرات ولمستقبل أفضل لعناصر منتخبنا الشاب والأصغر سناً بين جميع الفرق المشاركة، والتي تأتي وفق رؤية واستراتيجية قيادة اللعبة بالدفع بالعناصر الشابة والهادفة لصقل المهارات واكتساب خبرات الاحتكاك استكمالاً لما اكتسبوه من خبرات خلال مشاركتهم في كأس نومورا الأعرق آسيوياً رغم صغر سنهم.