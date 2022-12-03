هيثم بن صقر يتوج الفائزين في النسخة الثانية لنصف ماراثون كلباء



الشارقة (وام)

توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء الفائزين في نصف ماراثون كلباء بنسخته الثانية الذي أقيم بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51 وحقق السباق الهدف منه بمشاركة ما يزيد على 500 لاعب ولاعبة من الجنسين وتم تنظيمه بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس.

وشهد الختام وتتويج الفائزين كل من عبدالله حسن الدرمكي عضو اللجنة المؤقتة لنادي اتحاد كلباء أمين السر العام للنادي وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس وعلي عبيد المراشدة مدير الألعاب الرياضية بالنادي.

وجاءت نتائج السباقات في الفئات الأربع على النحو التالي: فئة 21.1 كلم للمواطنين للرجال: الأول مبارك المراشدة والثاني خليفة محمد النعيمي والثالث خالد خليل، وللمواطنات الأولى رقية المرزوقي والثانية فاطمة الشامسي والثالثة ريم محمد، وفي الفئة المفتوحة للرجال: الأول أنور الغازي والثاني نعمان العيساوي والثالث إسماعيل الخرشي، وللسيدات الأولى ليسبيث فيرهايدن والثانية فينوس تيكلي والثالثة لطيفة الشلاوي.

فئة 10 كلم للمواطنين: الأول هيثم الحناوي والثاني مكتوم أمين والثالث عبدالله أحمد، وفي الفئة المفتوحة للرجال: الأول خالد الشبيلي والثاني نادر إسماعيل والثالث أغابا ايجري، وللسيدات الأولى شارون روس والثانية ليوني ستيفن والثالثة هاربيت أكويسان.

وفي فئة 5 كلم للمواطنين: الأول أحمد علي والثاني خليفة الكعبي والثالث راشد عبد الله، وللمواطنات الأولى عبير إبراهيم والثانية شمسة الخروصي، وفي الفئة المفتوحة للرجال: الأول جويدو أوكادابو والثاني حميد عبدالله والثالث سيف الريسي، وللسيدات الأولى جورين ديلا والثانية رولا جمال والثالثة بارنيتا بهارجافا.

وفي فئة 2.5 كلم للفئة المفتوحة للمواطنين: الأول هزاع خالد والثاني علي السعدي والثالث أحمد عيسى، وللمواطنات الأولى هند المراشدة والثانية فاطمة الشمسي والثالثة غلا المراشدة، وفي الفئة المفتوحة للرجال الأول إبراهيم الخزرج والثاني ايهان ياسر والثالث نيهال نياس، وللسيدات الأولى شيراوين بيللو والثانية مارتيز نيسيا والثالثة هيماني باندي.

وأثنى ياسر عمر الدوخي على نجاح الفعالية التي أحيت المناسبة الوطنية وأشاد بالمشاركة الإيجابية في مختلف الفئات، مشيراً إلى أن السباق عزز مفهوم «الرياضة أسلوب حياة» وأن المشاركين استمتعوا بالأجواء في مدينة كلباء «درة الساحل الشرقي».

وأوضح أن الميدالية التي حصل عليها الفائزون تحمل علم الدولة وعليها مجسم لبرج الساعة بكلباء بوصفه أحد المعالم السياحية المميزة للمدينة وروعي الشيء نفسه في قميص السباق الذي حمل أيضا شعار المجلس.