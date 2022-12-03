«الأسود الثلاثة» يتحدى الجميع بـ«المزاج العالي»

الخور (أ ف ب)

بعدما دخلوا مونديال قطر على خلفية ست مباريات متتالية، من دون انتصار، في سلسلة هي الأسوأ منذ 1993، يبدو الإنجليز الآن في مزاج تحدي الجميع بعد تأهلهم إلى ثمن نهائي مونديال قطر، حيث يتواجهون «الأحد» مع السنغال المتحفزة للرد على من أخرجها من الحسابات، لاسيما الفرنسيين.

وحجزت إنجلترا مقعدها في ثمن النهائي بأداء مقنع تماماً في مباراتين ضد إيران «6-2» والجولة الأخيرة ضد جارتها ويلز «3-صفر»، وأقل إقناعاً في الجولة الثانية ضد الولايات المتحدة «صفر-صفر».

الآن وبعد تجاوز دور المجموعات في الصدارة، استعاد رجال المدرب جاريث ساوثجيت المعنويات المرتفعة التي قادتهم للوصول إلى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخ «الأسود الثلاثة»، قبل أن تحرمهم ركلات الترجيح من اللقب الذي ذهب في صيف 2021 لمصلحة إيطاليا.

ورأى لاعب الوسط ديكلان رايس أن منتخب بلاده يستحق احترام أفضل منتخبات العالم، متسائلاً «الدول الأخرى ستنظر إلى الجودة التي نتمتع بها ولِمَ لا يخشوننا؟»

وتابع «إذا نظرتم إلى مواهبنا الهجومية، سترون أنها من الطراز العالمي، هناك لاعبون في كل المراكز فازوا بأكبر الألقاب، الأمر منوط بنا كي نثبت ذلك، فرق مثل فرنسا فعلوا ذلك».

وشدد «نحن لسنا هنا من أجل الوصول إلى ثمن النهائي فحسب، نريد الذهاب حتى النهاية».

الذهاب حتى النهاية هو حلم يراود الإنكليز منذ 1966 حين توجوا باللقب على أرضهم للمرة الأولى والأخيرة، بينما انتهى مشوارهم عند دور الأربعة مرتين في 1990 و2018.

واعتبر لاعب وسط وستهام أن العامل الأساسي في الثقة المرتفعة التي يشعر بها الإنجليز، هو عدد اللاعبين الذين حققوا الإنجازات على أعلى المستويات.

ويعج فريق ساوثجيت بالكثير من اللاعبين المتوجين بلقب الدوري الممتاز ويتمتعون بخبرة خوض المباريات المصيرية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما يجعل رايس واثقاً أنهم لن يشعروا بالضغوط في الأدوار الإقصائية.

ولم ينس ساوثجيت لأن «الأمر يتعلق بالمدرب أيضاً، طريقة تحدثه معنا، إنه هادئ، يشدد على أننا إنجلترا، نحن كبار بقدر الآخرين وبإمكاننا تحقيق أي شيء، عندما تملك مدرباً من هذا النوع فأي شيء ممكن».

وعشية المواجهة الأولى على الإطلاق في النهائيات مع السنغال الطامحة إلى تكرار إنجاز عام 2002، حين باتت ثاني منتخب أفريقي يصل إلى ربع النهائي بعد الكاميرون عام 1990، أفاد ساوثجيت أن المنتخب الحالي في وضع معنوي وبدني أفضل من 2018.

وبعدما أنهت دور المجموعات في المركز الثاني عام 2018 خلف بلجيكا، تمكنت إنجلترا هذه المرة من تصدر مجموعتها بفضل ماركوس راشفورد بشكل أساسي، إذ سجل مهاجم مانشستر يونايتد ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات.

وقال ساوثجيت في هذا الصدد «أعتقد أن هناك ذهنية مختلفة -مقارنة بعام 2018-، هناك المزيد من الإيمان، أهدافنا مختلفة، في روسيا كنا نفكر: (هل باستطاعتنا الفوز بمباراة في الدور الإقصائي)، حالياً، هناك المزيد من الثقة والمزيد من خبرة المباريات الإقصائية».

لكن يجب على ساوثجيت ألا يبالغ في الثقة بالنفس في مواجهة السنغال، كما حذر النجم السابق للمنتخب الأفريقي الحجي ضيوف وفق ما نقل عنه موقع «دكار أكتو» المحلي.

وحذر ضيوف «يعتقدون أنهم فازوا بالمباراة قبل خوضها، وأنهم أفضل منا، سيشعرون بخيبة بعد المباراة».

ورغم خيبة خسارتهم نجمهم المطلق ساديو ماني عشية انطلاق النهائيات بسبب الإصابة، نجح السنغاليون في حجز بطاقتهم إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2002 بعد تجاوزهم خسارة افتتاحية أمام هولندا صفر-2 بالفوز على قطر المضيفة 3-1 ثم الإكوادور 2-1.

ووعد لاعب وسط ريدينج الإنجليزي مامادو لوم ندياي أن يلعب منتخب بلاده بالتزام واندفاع كبيرين أمام «الأسود الثلاثة»، قائلاً بعد الفوز على الإكوادور في الجولة الأخيرة «في هذه اللحظة سنستمع بالفوز على الإكوادور، وبعدها سنركز على لقاء الأحد، نحن محترفون ونعرف أن كل المباريات مهمة».

وتابع «جئنا إلى هنا إلى خوض مباريات نهائية (أي كل مباراة بمثابة نهائي)، كنا نعرف أن شيئاً لن يكون سهلاً، ليس هناك أي فريق صغير»، متطرقاً إلى مواجهة الإنجليز «سنكرر ما فعلناه خلال الأسبوع والفوز بالمباراة، لن نبخل بنقطة عرق من أجل الفوز ضد إنجلترا».

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع فرنسا حاملة اللقب أو بولندا.

وبعدما بدأ الحديث في وسائل الإعلام الفرنسية، بينها صحيفة «ليكيب»، عن مواجهة إنجليزية- فرنسية في ربع النهائي، رد مدافع أميان الفرنسي فورموز مندي بالقول «يعتقد الفرنسيون منذ الآن أن إنجلترا ستفوز علينا لكننا واثقون بقوتنا!».

وشدد «سنفعل كل شيء من أجل الفوز بالمباراة، إنه حافز إضافي ونحن نؤمن بأنفسنا، كانت بداية فريق السنغال صعبة لكننا أصبحنا أقوى، نحن نركز على أنفسنا وسنبذل قصارى جهدنا، نحن لسنا هنا لقضاء عطلة».