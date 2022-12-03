«إكسفورد» بطل «المسعودي» في «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



عاد الجواد «إكسفورد» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بإشراف عبد الله الحمادي، وبقيادة فرناندو جارا، إلى منصات التتويج، بعد فوزه المستحق بكأس الشوط الرابع والرئيسي على لقب سباق «المسعودي» لمسافة 1800 متر، البالغ جائزته 150 ألف درهم، والذي أقيم في الحفل الرابع لسباق العين، وسجل البطل 2:03:09 دقيقة.

وتألف الحفل الرابع الذي رعاه مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وبلغ مجموع جوائزه المالية 760 ألف درهم، وشارك نحو 94 خيلاً في المنافسات.

وشهد حفل السباق الرابع، وقدم الجوائز للفائزين كل من، فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات بمضمار نادي العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعلى الملا ممثل أريج الأميرات، كما شهد السباق 6 آلاف متفرج من جماهير وعشاق سباقات الخيول بمضمار نادي العين.

ونجحت المهرة «مسكوت الموري» لإسطبلات ليوا، بإشراف عبد العزيز داؤود، وبقيادة ساندرو بايفا، من مغادرة فئة المبتدئات بفوز لافت بسباق كأس «زاخر»، برعاية أريج الأميرات لمسافة 1400 متر.

وحصد المهر «جيه إل إيد فاوست» لخادم بن حامد بن خادم بن بطي آل حامد، بإشراف أحمد المحيربي، وبقيادة فرناندو جارا، ثمار جهوده بعد فاصل من الإثارة، حينما فاز بكأس الشوط الثاني علي لقب كأس «الجيمي» لمسافة 1600 متر، برعاية طيران الإمارات.

وقلب المهر «إس إس عز دبي» لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وبقيادة راي داوسن، التوقعات بفوز لافت بكأس الشوط الثالث لمسافة 1600 متر تكافؤ، على لقب سباق «الجاهلي»، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وخطف الجواد «صلب» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سيف البلوشي، كأس الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، على لقب كأس سباق «القطارة» برعاية مبادلة.

وظفر الجواد «مرافق الخالدية» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة أنطونيو فريزو، بكأس الوثبة «ستاليونز»، في الشوط السادس لمسافة السرعة 1000 متر، برعاية الوطنية للأعلاف.

وواصلت الفرس «مرمرة إكس إم» مسلسل عروضها الطيبة لتمنح الثنائية لخيول إسطبلات ليوا، بإشراف عبد العزيز داؤود وبقيادة ساندرو بايفا، بفوز مستحق بكأس الشوط السابع والختامي لمسافة 1000 متر، على لقب كأس سباق «الهيلي» برعاية الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وفاز علي ضياء سالاري، والذي يعمل سائق باص في مدرسة بدبي، بالسيارة «نيسان صني» المقدمة من المهرجان، والتي أجري السحب عليها من خلال كوبونات مجانية للجمهور، عقب ختام الشوط السابع، وقامت بسحبها لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتوجه فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على سباقات مضمار نادي العين، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، لدعمه مضمار نادي العين، فيما يتعلق بتقنية ونظم المعلومات الخاصة بترشيحات الجمهور وتطويرها، لإنجاز كل ما يرفع مستوى السباقات بخصوص ترشيحات الجمهور، بما يضمن إثارة أكثر وتحديات أكبر.

وأكد الرحماني أن هناك جوائز قيمة في الطريق، بعدما أصبح لدينا المنظومة التقنية في مركز المعلومات، بفضل جهود سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حيث سيكون هناك تطوير فيما يتعلق بالجوانب الإعلامية، حتى ترتقي بالمستوى المعلوماتي في مضامير الدولة.

وقال الرحماني: نركز على تطوير وتقنين منصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق استمرارية تواصلنا مع الجمهور، والذي أراهن عليه دائماً، خصوصاً الجالية السودانية ولن نخسر هذا الجمهور، بعد أن أصبحت لدينا منظومة متكاملة للترشيحات.