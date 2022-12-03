الأحد 4 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«مونديال العرب» في «أرض العرب»!

«مونديال العرب» في «أرض العرب»!
3 ديسمبر 2022 10:55

 
سلطان آل علي (دبي)


تعد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، أول تنظيم عربي لأكبر بطولة كرة قدم في تاريخ اللعبة، ويبدو أن الأمر انعكس على المنتخبات العربية واستفادت منه في تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة واستثنائية.
وشهد المونديال الحالي 4 انتصارات للمنتخبات العربية، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ المسابقة، وبدأت المسيرة بالفوز السعودي المدوّي على الأرجنتين في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة بنتيجة 2-1، رغم التأخر في البداية.
وجاء الدور على المغرب بالفوز على بلجيكا المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 2-0، وكندا 2-1 ليتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى دور الـ16 متصدراً لمجموعته، فيما حقق تونس انتصاراً تاريخياً على فرنسا 1-0، في ختام المجموعات، ولكنه لم يسعفه في التأهل.
وفيما يتعلق بانتصارات العرب في النسخ السابقة، كان أعلى رقم في نسخة واحدة «انتصارين» فقط، منها مواجهات عربية. 

أخبار ذات صلة
شاكيري: احذروا رونالدو
تيتي يزف «الخبر السعيد»
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

في «نسخة 1982» عن طريق الجزائر على حساب ألمانيا وتشيلي، وفي «نسخة 1994» عن طريق السعودية أمام بلجيكا والمغرب، وفي «نسخة 2018» انتصر السعودية على مصر وتونس على بنما.
والجدير بالذكر أن المنتخبات العربية ما زالت تنتظر أول فوز في أدوار خروج المغلوب، وتأهلت 3 فرق فقط في النسخ الماضية، الأولى عام 1986 عن طريق المغرب، وخسر من ألمانيا الغربية 1-0، والثانية عام 1994 للسعودية، وخسر من السويد 3-1، والثالثة عام 2014 للجزائر، وخسر من ألمانيا 2-1.

كأس العالم 2022
مونديال 2022
قطر
السعودية
تونس
المغرب
آخر الأخبار
شاكيري: احذروا رونالدو
الرياضي
شاكيري: احذروا رونالدو
اليوم 18:11
تيتي يزف «الخبر السعيد»
الرياضي
تيتي يزف «الخبر السعيد»
اليوم 18:10
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
الرياضي
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
اليوم 17:41
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
دنيا
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
اليوم 17:28
أرشيفية
عربي ودولي
12 قتيلاً وخطف آخرين من أحد مساجد نيجيريا
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©