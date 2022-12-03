«مونديال العرب» في «أرض العرب»!



سلطان آل علي (دبي)



تعد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، أول تنظيم عربي لأكبر بطولة كرة قدم في تاريخ اللعبة، ويبدو أن الأمر انعكس على المنتخبات العربية واستفادت منه في تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة واستثنائية.

وشهد المونديال الحالي 4 انتصارات للمنتخبات العربية، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ المسابقة، وبدأت المسيرة بالفوز السعودي المدوّي على الأرجنتين في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة بنتيجة 2-1، رغم التأخر في البداية.

وجاء الدور على المغرب بالفوز على بلجيكا المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 2-0، وكندا 2-1 ليتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى دور الـ16 متصدراً لمجموعته، فيما حقق تونس انتصاراً تاريخياً على فرنسا 1-0، في ختام المجموعات، ولكنه لم يسعفه في التأهل.

وفيما يتعلق بانتصارات العرب في النسخ السابقة، كان أعلى رقم في نسخة واحدة «انتصارين» فقط، منها مواجهات عربية.

في «نسخة 1982» عن طريق الجزائر على حساب ألمانيا وتشيلي، وفي «نسخة 1994» عن طريق السعودية أمام بلجيكا والمغرب، وفي «نسخة 2018» انتصر السعودية على مصر وتونس على بنما.

والجدير بالذكر أن المنتخبات العربية ما زالت تنتظر أول فوز في أدوار خروج المغلوب، وتأهلت 3 فرق فقط في النسخ الماضية، الأولى عام 1986 عن طريق المغرب، وخسر من ألمانيا الغربية 1-0، والثانية عام 1994 للسعودية، وخسر من السويد 3-1، والثالثة عام 2014 للجزائر، وخسر من ألمانيا 2-1.