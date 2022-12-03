«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!



سلطان آل علي (دبي)



حقق الكاميرون نتيجة مدوية، بالفوز على البرازيل بهدف، في الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات، بكأس العالم 2022.

وجاء الهدف عن طريق فينسينت أبوبكر في الدقيقة 92، وتعرض للطرد بعدها مباشرة بسبب نزعه للقميص، وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويعد الانتصار تاريخياً بمعنى الكلمة، حيث لم يفقد البرازيل أي نقطة أمام منتخبات أفريقيا في تاريخه بكأس العالم على الإطلاق!، وحدث ذلك في 8 مواجهات سابقة، بدايةً من 1974، عندما هزم زائير «الكونغو الديمقراطية» 3-0، والجزائر بهدف في «نسخة 1986»، بعد ذلك أعوام 1994 و1998 و2006، نجح «السامبا» في تخطي الكاميرون والمغرب وغانا على التوالي بثلاثية في شباك كل منتخب، وفي 2010 تجاوز كوت ديفوار 3-1.

وفي «مونديال 2014»، واجه الكاميرون للمرة الثانية وانتصر 4-1، لتكون الحصيلة 7 مباريات بـ7 انتصارات، سجل خلالها 20 هدفاً، واستقبل هدفين فقط!

تحطمت السلسلة بالخسارة أمام الكاميرون في المواجهة الثالثة تاريخياً بينهما، ليكون الفوز الأفريقي الأول، والذي يخلده التاريخ.

كما تعد الخسارة هي الأولى للبرازيل منذ «نسخة 1998»، في دور المجموعات، بعد 17 مباراة متتالية بلا خسارة. حينها خسرت من النرويج 2-1 في الجولة الأخيرة.