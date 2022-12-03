الأحد 4 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!

«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
3 ديسمبر 2022 10:20

 
سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
شاكيري: احذروا رونالدو
تيتي يزف «الخبر السعيد»
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


حقق الكاميرون نتيجة مدوية، بالفوز على البرازيل بهدف، في الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات، بكأس العالم 2022.
وجاء الهدف عن طريق فينسينت أبوبكر في الدقيقة 92، وتعرض للطرد بعدها مباشرة بسبب نزعه للقميص، وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
ويعد الانتصار تاريخياً بمعنى الكلمة، حيث لم يفقد البرازيل أي نقطة أمام منتخبات أفريقيا في تاريخه بكأس العالم على الإطلاق!، وحدث ذلك في 8 مواجهات سابقة، بدايةً من 1974، عندما هزم زائير «الكونغو الديمقراطية» 3-0، والجزائر بهدف في «نسخة 1986»، بعد ذلك أعوام 1994 و1998 و2006، نجح «السامبا» في تخطي الكاميرون والمغرب وغانا على التوالي بثلاثية في شباك كل منتخب، وفي 2010 تجاوز كوت ديفوار 3-1.
وفي «مونديال 2014»، واجه الكاميرون للمرة الثانية وانتصر 4-1، لتكون الحصيلة 7 مباريات بـ7 انتصارات، سجل خلالها 20 هدفاً، واستقبل هدفين فقط!
تحطمت السلسلة بالخسارة أمام الكاميرون في المواجهة الثالثة تاريخياً بينهما، ليكون الفوز الأفريقي الأول، والذي يخلده التاريخ.
كما تعد الخسارة هي الأولى للبرازيل منذ «نسخة 1998»، في دور المجموعات، بعد 17 مباراة متتالية بلا خسارة. حينها خسرت من النرويج 2-1 في الجولة الأخيرة.

البرازيل
الكاميرون
كأس العالم 2022
مونديال 2022
قطر
آخر الأخبار
شاكيري: احذروا رونالدو
الرياضي
شاكيري: احذروا رونالدو
اليوم 18:11
تيتي يزف «الخبر السعيد»
الرياضي
تيتي يزف «الخبر السعيد»
اليوم 18:10
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
الرياضي
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
اليوم 17:41
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
دنيا
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
اليوم 17:28
أرشيفية
عربي ودولي
12 قتيلاً وخطف آخرين من أحد مساجد نيجيريا
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©