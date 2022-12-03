نيمار.. «اختبار لياقة»



لوسيل (رويترز)

قال رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، بعد الهزيمة 1-صفر أمام الكاميرون، إن المدافع دانيلو أظهر علامات إيجابية في تعافيه من إصابة في الكاحل، بينما يسابق نيمار الزمن لاستعادة لياقته، قبل مواجهة كوريا الجنوبية، في دور 16 لكأس العالم، ويخضع نجم «السامبا» لاختبار لياقة أخير قبل المباراة المقبلة.

وتعرض كل من دانيلو ونيمار لإصابات في الكاحل، خلال فوز البرازيل 2-صفر على صربيا، في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة، مما أبعدهما عن الفوز 1-صفر على سويسرا، والخسارة المفاجئة أمام الكاميرون بالنتيجة ذاتها.

وتعرض أليكس ساندرو لإصابة في الفخذ أمام سويسرا، بينما يمكن أن ينضم أليكس تيليس وجابرييل جيسوس إلى قائمة المصابين، بعد أن اشتكيا من الألم عقب مباراة الكاميرون،، حيث دفع المدرب تيتي بتشكيلة من البدلاء.

وأبلغ لاسمار الصحفيين رداً على سؤال حول مدى جاهزين المصابين للمشاركة في مباراة دور الـ 16 يوم الاثنين المقبل: «فيما يتعلق بنيمار وأليكس ساندرو، نعتقد أن لدينا متسع من الوقت، وهناك إمكانية لمشاركتهما، دعنا ننتظر لمعرفة وضعهما، لم يبدأ اللاعبان تدريب الكرة، ومن المهم أن نرى كيف يستجيبون لهذا الأسلوب الجديد، بناء على ذلك نستدعيهم للفريق، وتطور دانيلو بشكل إيجابي للغاية، وتدرب بقوة بالكرة، وتكيف بشكل إيجابي للغاية، ونتوقع أن يكون قادراً على التدريب بشكل طبيعي مع زملائه، ودعونا نراقب ما يحدث، وإذا كان كل شيء على ما يرام، ولدينا توقعات كبيرة للغاية بأنه سيكون متاحاً للمباراة القادمة».

وأضاف طبيب الفريق البرازيلي أن تيليس وجيسوس سيخضعان لفحوصات، وأليكس تيليس يشكو من ألم في ركبته اليمنى، بعد تعرضه لكدمة، وتم تقييم حالته في غرفة الملابس ويخضع لأشعة بالرنين المغناطيسي، حتى نتمكن من تقييم حالته.

وأضاف: جابرييل جيسوس اشتكى بعد المباراة من ألم في ركبته اليمنى، وبعد التقييم طلبنا إجراء فحص بالأشعة.