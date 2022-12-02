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الرياضي

مونديال 2022: سويسرا والبرازيل آخر المتأهلين لدور الـ 16

فنسان أبو بكر يسجل هذف الكاميرون على البرازيل
3 ديسمبر 2022 01:19

تأهل منتخب سويسرا لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، بعد فوزه على نظيره الصربي 3 -2، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة.

سجل لسويسرا جيردان شاكيري (20) وبريل إمبولو (44) وريمو فرويلر (48)، ولصربيا ألكسندر ميتروفيتش (26) ودوشان فلاهوفيتش (35).

واحتلت سويسرا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.

بدوره، تصدر المنتخب البرازيلي المجموعة بست نقاط وصعد إلى دور الستة عشر رغم خسارته أمام الكاميرون صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة ذاتها. سجل للكاميرون فنسان أبو بكر (90+2).

وتلعب سويسرا أمام البرتغال في ثمن النهائي على ملعب لوسيل الاثنين المقبل. فيما يخوض لاعبو السامبا مباراة ثمن النهائي أمام كوريا الجنوبية.

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المصدر: وكالات
المنتخب البرازيلي
صربيا
سويسرا
المنتخب الكاميروني
مونديال 2022
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