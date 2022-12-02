خطة لتطوير التنس في الشارقة بإشراف ويمبلدون

الشارقة (الاتحاد)

ضمن خطط مجلس الشارقة الرياضي لتطوير رياضة التنس في الإمارة الباسمة، استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، وفدًا من ويمبلدون يضم كلاً من جريس بيكر وجولانتا ديدا، حيث تم بحث سبل التعاون على كل الصعد بما يحقق نقلة نوعية للعبة واكتشاف اللاعبين الموهوبين وتشجيع الأندية على النهوض بها.

عقد الاجتماع بحضور حمد الحوسني، تنفيذي المشاريع بإدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، وصرح عيسى هلال بأن ويمبلدون الأشهر على مستوى العالم في رياضة التنس وتتمتع بخبرة تصل إلى 100 عام وستضع خبراتها في خدمة تطوير اللعبة في الشارقة من خلال خطط وبرامج تدريبية لاكتشاف وصقل اللاعبين، وهدفنا بجانب ذلك إعداد كوادر مؤهلة للارتقاء بالتنس وصناعة أبطال يشرّفون الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص.

وتناول اللقاء، الفرص الاستثمارية المختلفة من خلال عمل شراكات بين حكومة الشارقة وبطولة ويمبلدون التي تنظم سنوياً.