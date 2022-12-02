%51 تخفيض على تذاكر مباريات كأس سوبر دبي

دبي (الاتحاد)

قررت اللجنة العليا المُنظمة لبطولة «كأس سوبر دبي 2022»، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بالعيد الوطني الحادي والخمسين، إطلاق حملة تخفيضات كبيرة تصل إلى 51% على تذاكر جميع مباريات البطولة التي ستنطلق في الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر على استاد آل مكتوم بدبي بمشاركة نخبة الأندية العالمية ليفربول، ميلان، أرسنال، وأولمبيك ليون.

ويأتي قرار اللجنة المنظمة للبطولة التي تقام نُسختها الأولى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للمشاركة في احتفالات العيد الوطني لتتحول البطولة احتفالية كبرى تُضاهي أكبر المناسبات الرياضية العالمية وتحتضنها دانة الدنيا دبي.