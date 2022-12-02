السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

قفز الحواجز والترويض في مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية

قفز الحواجز والترويض في مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية
3 ديسمبر 2022 02:01

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
الإمارات: أهمية تسخير الرياضة لتعزيز التسامح بين الشعوب

انطلقت أمس على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، فعاليات «مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية» الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ويتضمن المهرجان ثلاث بطولات، هي: مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي لمدة 3 أيام، وبطولة الشارقة كلباء للترويض التي تقام الثلاثاء، إلى جانب بطولة الشارقة كلباء لقفز الحواجز التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر.
وثمن الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، دعم صاحب السمو حاكم الشارقة لرياضة الفروسية بشكل عام ودعم سموه الكبير لنادي الشارقة للفروسية والسباق، موجهاً شكره لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على متابعته واهتمامه برياضة الآباء والأجداد.
وقال إن مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية  عرس رياضي تحتضنه عروس الشرق كلباء، مشيراً إلى أن هذا المهرجان يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإقامة فعاليات وأنشطة رياضية في مختلف مدن الإمارة، كما أن بطولة قفز الحواجز والترويض هي الأولى من نوعها في الدولة ونفخر بأن يكون لنادي الشارقة للفروسية والسباق السبق في تنظيمها.

الإمارات
نادي الشارقة للفروسية والسباق
الشارقة
كلباء
آخر الأخبار
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
الإمارات
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
اليوم 10:35
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين
دنيا
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين من البشر
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©