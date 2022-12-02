قفز الحواجز والترويض في مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية

الشارقة (وام)

انطلقت أمس على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، فعاليات «مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية» الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويتضمن المهرجان ثلاث بطولات، هي: مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي لمدة 3 أيام، وبطولة الشارقة كلباء للترويض التي تقام الثلاثاء، إلى جانب بطولة الشارقة كلباء لقفز الحواجز التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر.

وثمن الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، دعم صاحب السمو حاكم الشارقة لرياضة الفروسية بشكل عام ودعم سموه الكبير لنادي الشارقة للفروسية والسباق، موجهاً شكره لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على متابعته واهتمامه برياضة الآباء والأجداد.

وقال إن مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية عرس رياضي تحتضنه عروس الشرق كلباء، مشيراً إلى أن هذا المهرجان يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإقامة فعاليات وأنشطة رياضية في مختلف مدن الإمارة، كما أن بطولة قفز الحواجز والترويض هي الأولى من نوعها في الدولة ونفخر بأن يكون لنادي الشارقة للفروسية والسباق السبق في تنظيمها.