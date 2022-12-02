سباق الشيخة فاطمة للقدرة للسيدات في الوثبة اليوم

محمد حسن (أبوظبي)

ينطلق في السادسة والنصف صباح اليوم، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات يمثلن مختلف الإسطبلات في الدولة.

ويقام السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، ويقام بنظام التسعيرة، حيث يحق للجنة المنظمة شراء أي خيل من الخيول المشاركة بعد اجتيازه الفحص البيطري.

وتسعى نخبة من الفارسات للمنافسات على أول ألقاب السيدات في روزنامة قرية الوثبة، حيث يتوقع أن يشهد السباق تنافساً مثيراً بعد التطور الكبير الذي شهدته سباقاتهن، كما برزت في الفترة الأخيرة نخبة مميزة من الفارسات خاصة من بنات الوطن.

ويحضر السباق ضيوف الملتقى العالمي الثاني عشر لسباقات الخيول العربية الذي يقام في ختام النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتحمل الفارسة ليلى المرزوقي لقب النسخة الماضية للسباق الذي أقيم بمشاركة 141 فارسة من مختلف أندية وإسطبلات الدولة.

وتمكنت الفارسة ليلى المرزوقي تحقيق اللقب بعد أن قطعت مسافة السباق على صهوة الجواد «دبليو آر مومنتوم» لإسطبلات الكمدة، بزمن وقدره 3:30:11 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.54 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة كاميلا كارت على صهوة «اورسيني» لإسطبلات ماس، بزمن وقدره 3:32:14 ساعة، فيما حلت ثالثة الفارسة ميثاء الكعبي على صهوة الفرس «ان بي انجيلينا» لإسطبلات الخيول، وسجلت 3:32:26 ساعة.

وأشاد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بمبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتطبيق نظام التسعيرة في السباقات الخاصة بالمواطنين، وقال: إن هذا الدعم يسهم في زيادة الاهتمام بالخيول الخاصة بهم لتحقيق المراكز الأولى للاستفادة من التسعيرة، لتكون المحصلة النهائية المزيد من الاهتمام، والحرص على المشاركة في هذه الرياضة.