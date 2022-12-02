«المرعب» يسعى للعودة للانتصارات بمضمار جبل علي

دبي (الاتحاد)

ينظم مضمار جبل علي حفل سباقه الرابع لهذا الموسم، ظهر السبت، ويتألف من 7 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة ما عدا الافتتاح الذي تركض فيه الخيول العربية الأصيلة. وتبلغ الإثارة ذروتها في الحفل في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، الذي يبرز فيها «المرعب» بإشراف مصبح المهيري وقيادة دين أونيل صاحب المركز الثاني في آخر مشاركاته.

لكنه يصطدم بالجواد «إبرا أتاك» بإشراف أحمد الشميلي وقيادة أدري دي فريز، و«بوسطن جورج» بإشراف دوج واتسون وقيادة بات دوبس، وربما تاتي الخطورة من «شانتي ستار» بإشراف راشد بورسلي، وقيادة ريتشارد مولن، الفائز في في الشارقة، فيما يدفع بوبات سيمار بالثلاثي «بوشارت» و«الحبش» و«ميلرز هاوس».

ويتضمن الحفل ثلاثة سباقات للمبتدئة، اثنان للخيول المهجنة وواحد للعربية الأصيلة ويقام في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً تبحث عن فوزها الأول يتقدمها «ايه إف أفتن» و«فهد الوثبة»، بجانب «مداح الريف» الذي يشارك للمرة الأولى بجبل علي.

وتشارك 5 خيول فقط في الشوط الثاني الذي خصص لخيول السنتين لمسافة 1400 متر، يبرز منها «فلاينج هنتر» بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة راي داوسون بجانب «صادق» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، وهناك «مستر راج» وهو ايضا بإشراف ابن حرمش ويقوده سيف البلوشي.

أما الشوط الرابع الممتد لمسافة 1200 متر، فيبرز فيه كل من «مشير» و«رزيم» وكلاهما بإشراف مايكل كوستا، بجانب الخطير «يوكون ستار» بإشراف مصبح المهيري، و«بلاك مارك» بإشراف راشد بورسلي.

ويبحث «ضامن» بإشراف أحمد الشميلي وقيادة دي فريز، عن أول انتصاراته بالدولة من خلال الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، لكنه يواجه خيول قوية يبرز منها «ويل تو وين» بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة راي داوسون، و«كينغ أوف ذا نايت» بإشراف دوج واتسون وقيادة بات دوبس، بجانب «ديجنيتي جوي» بإشراف مصبح المهيري وقيادة انطونيو فريزو.

ويسعى «ميادين» بإشراف دوج واتسون وقيادة دين أونيل، لتكرار الفوز في الشوط السادس لمسافة الميل (تكافؤ)، لكنه يواجه رفيقه القوي «سيلتيك سترايكر»، بيد أن الخطورة ربما تأتي من «ميليسيرتس» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي.

وتختتم الأمسية بسباق تكافؤ لمسافة 1950 متراً، وتشارك فيه أيضا 5 خيول يبرز منها «فايولينت جستيس» بإشراف دوج واتسون، وهو فائز في مضمار جبل علي من قبل، و«ركيز» بإشراف بوبات سيمار، الذي حقق فوزاً رائعاً في ثاني سباقات المضمار، ولا يمكن تجاهل «نيو تريلز» بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة داوسون.