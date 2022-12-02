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الرياضي

دي ماريا.. «الموقف الغامض»

دي ماريا
3 ديسمبر 2022 02:01

الدوحة (د ب أ)

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يحيط الغموض بموقف نجم كرة القدم الأرجنتيني أنخل دي ماريا من المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام أستراليا في الدور الثاني لكأس العالم 2022. وعانى دي ماريا «34 عاماً» من إصابة في عضلات الفخذ اضطرته للخروج في الدقيقة 59 من مباراة فريقه أمام المنتخب البولندي في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في البطولة، والتي فاز فيها الأرجنتين 2-صفر. وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن إصابة دي ماريا ليست خطيرة، ويملك ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتين بعض البدائل حال تأكد غياب دي ماريا عن المباراة، وهذه البدائل هي لاوتارو مارتينيز وأنخل كوريا وأليخاندرو جوميز وباولو ديبالا وتياجو ألمادا.

دي ماريا
المنتخب الأرجنتيني
منتخب الأرجنتين
أنخيل دي ماريا
المنتخب الأسترالي
كأس العالم
كأس العالم 2022
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