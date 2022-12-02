كوريا الجنوبية تتأهل وأوروجواي وغانا تودعان



الدوحة (أ ف ب)

عبرت كوريا الجنوبية إلى الدور ثمن النهائي بمونديال قطر 2022، بفوز في الدقائق القاتلة على البرتغال 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، وسجّل هدفي كوريا يونج- جوون كيم «27»، وهي- تشان هوانج «90+1»، فيما أحرز ريكاردو هورتا هدف البرتغال الوحيد «5».

وحققت أوروجواي فوزاً غير كافٍ على غانا بهدفين نظيفين، لتودعا سوياً دور المجموعات، بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال.

وتصدرت البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط، متفوقة على أوروجواي بتسجيلها عدداً أكبر من الأهداف «4-4 مقابل 2-2»، في حين اكتفت غانا بثلاث نقاط.