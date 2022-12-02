«روزنامة 2023» بعد إلغاء «جائزة الصين»



باريس (أ ف ب)

كُشِفَ النقاب عن الروزنامة المعدّلة لموسم 2023 من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، وذلك عقب إلغاء جائزة الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويدرس الاتحاد الدولي للسيارات خيارات بديلة عن جائزة الصين.

وألغي سباق الصين مرة جديدة، والذي يستمر غيابه من العام 2019 بسبب تفشي فيروس كورونا.



روزنامة موسم 2023



جائزة البحرين الكبرى «الصخير» في 5 مارس

جائزة السعودية الكبرى «جدة» في 19 مارس

جائزة أستراليا الكبرى «ملبورن» في 2 أبريل

جائزة أذربيجان الكبرى «باكو» في 30 أبريل

جائزة ميامي الكبرى «ميامي» في 7 مايو

جائزة إيميليا رومانيا الكبرى «إيمولا» في 21 مايو

جائزة موناكو الكبرى «موناكو» في 28 مايو

جائزة إسبانيا الكبرى «برشلونة» في 4 يونيو

جائزة كندا الكبرى «مونتريال» في 18 يونيو

جائزة النمسا الكبرى «سبيلبرج» في 2 يوليو

جائزة بريطانيا الكبرى «سليفرستون» في 9 يوليو

جائزة المجر الكبرى «بودابست» في 23 يوليو

جائزة بلجيكا الكبرى «سبا» في 30 يوليو

جائزة هولندا الكبرى «زاندفورت» في 27 أغسطس

جائزة إيطاليا الكبرى «مونتسا» في 3 سبتمبر

جائزة سنغافورة الكبرى «سنغافورة» في 17 سبتمبر

جائزة اليابان الكبرى «سوزوكا» في 24 سبتمبر

جائزة قطر الكبرى «لوسيل» في 8 أكتوبر

جائزة أميركا الكبرى «أوستن» في 22 أكتوبر

جائزة المكسيك الكبرى «مكسيكو سيتي» في 29 أكتوبر

جائزة البرازيل الكبرى «ساو باولو» في 5 نوفمبر

جائزة لاس فيجاس الكبرى «لاس فيجاس» في 18 نوفمبر

جائزة أبوظبي الكبرى «ياس مارينا» في 26 نوفمبر