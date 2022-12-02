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المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي

المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
2 ديسمبر 2022 19:14


دبي (الاتحاد)

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انطلقت في صحراء القدرة بدبي مراحل رالي دبي الصحراوي «دبي باها الدولي» بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بإشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الهيئة الإدارية.
وانطلق الرالي لمسافة 310 كيلومترات منها 195 كيلومترًا من مرحلة خاصة في الصحراء وواجه المشاركون صعوبات كبيرة في السباق، نجحوا في التغلب عليها بفضل الخبرة والتمرس، أسفرت نتائج اليوم الأول عن مفاجآت في المركز الثلاثة الأولى، حيث تصدر البرازيلي لوكاس مورايس الرالي وجاء بعده الهولندي ايريك فان لون ثم السعودي يزيد الراجحي في المركز الثالث، وفي الدراجات النارية تصدر توبياس ابستر المرحلة الأولى وحل بعده كونراد دبروسكي ثم جاء الكويتي عبد الله الشطي في المركز الثالث وفي فئة «الكواد» تصدر السائق الإماراتي عبد العزيز أهلي اليوم الأول وجاء بعده عبد المجيد الخليفي من السعودية ثم فيصل السواحي من السعودية في المركز الثالث.
من ناحية أخرى واجه السائق الإماراتي محمد البلوشي مشكلة تقنية في دراجته لم يتمكن من إثرها اكمال السابق وإحراز النتيجة المتوقعة، بإعتبار ان البلوشي أبرز المرشحين لتصدر السباق.
ويختتم سباق رالي دبي الصحراوي اليوم مراحله في صحراء القدرة بالقرب من مركز ديوا للابتكارات ويمتد مسار السباق حتى الليسيلي.

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رالي أبوظبي الصحراوي
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