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الرياضي

3 بطولات في احتفالية «أبوظبي البحري» بـ «عيد الاتحاد»

3 بطولات في احتفالية «أبوظبي البحري» بـ «عيد الاتحاد»
2 ديسمبر 2022 17:46

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعلى كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، يحتفل النادي السبت والأحد بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، بإقامة ثلاث بطولات قوية دفعة واحدة، هي الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية اليوم، والجولة الرابعة من سباق اليوم الوطني للبوانيش الشراعية غداً، والجولة الثانية من بطولة الإمارات للفورمولا 4 غداً أيضاً على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.
وتنطلق السبت منافسات وتحدي ثاني جولات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، بمشاركة كبيرة تشهدها الفئات الإحدى عشر للبطولة، والتي تعتبر من أقوى البطولات على مستوى الدراجات المائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يصل عدد المشاركين إلى ستين دراجة في فئات التحدي والبطولة.
وكانت الجولة الماضية والأولى من البطولة قد أقيمت مارس الماضي.
وستضم المنافسة إحدى عشرة فئة متنوعة هي فئة واقف محترفين، فئة جالس جي بي 3، فئة واقف جي بي 2، فئة واقف ناشئين 3.1، واقف ناشئين 3.2، واقف ناشئين 3.3، جالس جي بي 4، فئة المخضرمين، فئة جالس محترفين وفئة الحركات الاستعراضية، وتقام البطولة على مسار يمتد على كاسر الأمواج وقرابة الخمسين بوابة هوائية صغيرة تصنع الإثارة والمتعة من خلال منافسات المسابقة.
تبدأ المنافسة مع الفحص الفني في الثامنة صباحاً، ثم فترة تجارب حرة في مسار السباق تستمر لخمسة وأربعين دقيقة، ثم تبدأ المنافسات من خلال انطلاق البطولة على مدار مرحلتين، «الأولى» في تمام العاشرة صباحاً مع عشر فئات لتتاح الفرصة لكل فئة للدخول لخمس عشرة دقيقة، ما عدا فئة جالس محترفين والتي تم تخصيص عشرين دقيقة للمنافسة من خلالها، ولاحقاً تنطلق المرحلة الثانية والمسائية في الثانية والنصف مع الفئات الإحدى عشر كاملة وبنفس التوقيت لكل فئة، مع انضمام فئة الحركات الاستعراضية، والتي سيتم تخصيص ثلاث دقائق من خلالها لكل متسابق لتقديم فاصل استعراضي، وسيتم إعلان الفائزين من خلال مجموع المرحلتين لاحقاً وتتويج الأبطال في ختام المنافسة، ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الثانية من المسابقة لثلاث ساعات تقريباً خاصة مع كثافة الفئات المشاركة في البطولة.
من جهته، وجه سالم الرميثي مدير عام النادي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد سالم أهمية المشاركة في احتفالات الوطن عبر التظاهرة البحرية المميزة التي يقدمها النادي البحري في هذه الأيام عبر ثلاث بطولات قوية تنطلق على مدار يومين، وقال: يحتفل نادي أبوظبي للرياضات البحرية بطريقته المميزة على كاسر الأمواج في العاصمة وتقديم لوحة مميزة للجماهير التي ستحضر خلال العطلة لهذا المكان.
ورحب بعودة وتجدد المنافسة مع بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية التي تعتبر من البطولات الكبيرة وذات الصيت الكبير بتاريخها العريق والطويل، كما رحب بالمشاركين من مختلف دول الخليج والجنسيات المتعددة والحاضرة في البطولة، مؤكداً أنها من السمات الملحوظة دوماً للبطولة بجذب المتسابقين والمحترفين، مما يزيد من المستوى الفني للأفضل للمنافسة.
من جهته، كشف ناصر الظاهري مشرف عام السباق عن القوة الكبيرة المتوقعة للمنافسة في كافة الفئات وأيضاً الإثارة الكبيرة التي سنشاهدها مع انطلاقة كل فئة من فئات البطولة، وقال: ستكون هناك انطلاقة من على بر الكاسر كما تقتضي قوانين البطولة، وبالتالي تحد قوي مع كل انطلاقة ومحاولات من أجل الوصول للمراكز الأولى والأداء الأفضل من الدورة الأولى في كل فئة، ووجه الظاهري الدعوة للجمهور من أجل حضور التحدي والاستمتاع بفعاليات البطولة وأجوائها لا سيما وأن الدعوة عامة للحضور. 

الإمارات
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