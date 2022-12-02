30 قارباً تبحر بـ«شراع 22» في شواطئ جميرا



دبي (الاتحاد)



تشهد شواطئ جميرا ظهر غد «السبت» تظاهرة رياضية بحرية تراثية تكتسى بروح «عيد الاتحاد» مع إقامة منافسات سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدما، الجولة الثالثة من بطولة دبي 2022-2023، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يجمع السباق ما يزيد عن 30 قاربا سترسم لوحة الماضي البديعة عند رفع الأشرعة والإبحار بين أجمل واجهات الخليج العربي المائية في شواطئ جميرا بين فندق برج العرب وجزر العالم لمسافة تزيد عن 5 أميال بحرية.

وتحمل القوارب المشاركة أسماء مميزة تحمل مضمونا من أرث الآباء والأجداد مما يجعل للسباق رونقا ونكهة حيث ستشارك القوارب بينونة ومفارج وتواق واليارح ولاهوب وطوفان والداعي وسراب والطامي والعويسي وسلطان الخير وعقاب والفيض والذيب وصاروخ وتهديد والخياي وأم النار والفهد وبرق وذيبان وشايم والريم ورصاص وغازي وهجوم ومرعب وشديد وبدران وإقلاع والظفرة والساعي وربدان والطف.

وتتميز سباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما بروح الإثارة والتحدي كونها تعد الأكاديمية التي تعد أبطال المستقبل في رياضة الإبحار التراثي حيث سيتنافس المشاركون في السباق على المراكز الأولى في فئتين الأولى للشباب تحت 21 عاما والثانية لفئة الناشئين تحت 16 عاما.

ولن يكون هدف الفوز بالمراكز الأولى في السباق اليوم هو الهدف الوحيد للنواخذة والبحارة المشاركين فإلى جانب التتويج بالناموس الأغلى في مناسبة عيد الاتحاد 51 سيسعى الجميع لتحقيق نجاح آخر يتعلق بالمنافسة على صدارة الترتيب العام للبطولة.