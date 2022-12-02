«الليجا» تمنح الجماهير فرصة لامتلاك «كرة الهدف»

مدريد (الاتحاد)

سيكون الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، المسابقة الأولى في العالم التي تتيح للجماهير فرصة امتلاك الكرات الرسمية التي يتم تسجيل الأهداف بها، وذلك بفضل اتفاقية مبتكرة مع Gol-BallTM، بداية من 8 يناير المقبل وسيتم توزيع اكثر من 12 كرة في مباريات كرة القدم الاحترافية لتجنب إضاعة الوقت عندما تخرج الكرة، ليتم إلقاء كرة أخرى على الفور لاستئناف اللعب، وعندما يتم تسجيل هدف، يتم إرجاع تلك الكرة بسرعة إلى وسط الملعب، ومع استمرار اللعب، تتداخل مع جميع الكرات الأخرى الموجودة حولها في الملعب، مما يجعلك غير قادر على تحديد أي كرة التي تم تسجيل الهدف أو الأهداف بها.

تساهم التقنية الجديدة في تعزيز مقتنيات كرة القدم من خلال تطوير عملية تسجيل براة اختراع منظمة لتحديد الكرات التي يتم تسجيل الأهداف بها، وهو أمر لم يمتلكه أي دوري في تاريخ كرة القدم للمحترفين حتى الآن. وسيكون «الليجا» أول مسابقة تقدم هذه الكرات لمشجعيها، وذلك بفضل عملية Gol-BallTM، التي ابتكرت مفهوم «كرة تسجيل الهدف».

ووصف صامويل إيتو، سفير الليجا، الأمر أنه نقلة في عالم المقتنيات، قائلاً: «طوال مسيرتي كلاعب كرة قدم، عادة ما يتم منحك الكرة فقط بعد تسجيل الهاتريك»ثلاثة أهداف«، لكنك لا تكون متأكداً من أنها الكرة التي سجلها بها بالفعل أياً من الأهداف. إذا تمكنا من تحديد كرة تسجيل الهدف، فإني كلاعب أو زملائي سنرغب بالاحتفاظ بهم أو أي منهم، إذا كانت هذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا، فتخيل ما يمكن أن يعنيه احتفاظ المشجع بالكرة».