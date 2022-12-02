5000 رياضي في بطولة العالم للسبارتن بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «السبت» منافسات بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وسبارتن العلامة الأبرز في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز عالمياً، للعام الثاني على التوالي، في صحراء الوثبة، حيث يستقطب الحدث أكثر من 5000 رياضي من 75 دولة حول العالم.

ويشارك في البطولة نخبة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار، حيث تعد "سبارتن" من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة والتحمل، ما يعد معه تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لاستقطاب الفعاليات العالمية الكبرى التي ترسخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة.

وتوفر البطولة للمقيمين والزوار فرصة المشاركة في العديد من السباقات ضمن الطبيعة الصحراوية التي تغطيها الكثبان الرملية وتمنحهم فرصة اختبار مجموعة من التجارب المميزة، خلال عطلة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات.

ويقام على هامش بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022 عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والموسيقية في المخيمات التي تم تجهيزها لاستقبال الحضور سواء من المشاركين أو المتابعين، حيث يتضمن البرنامج أحداثاً على مدار الساعة اعتباراً من الثامنة صباحاً.

ويتنافس المتأهلون على لقب بطولة العالم للرجال (فردي) وبطولة العالم للسيدات (فردي) يوم السبت 3 المقبل على جوائز تتجاوز 125 ألف دولار، بينما تنطلق بطولة العالم للفرق سوبر الأحد المقبل، وتنطلق بالتوازي مع الحدث فعاليات بطولة بيست العالمية للفئات العمرية وبطولة أوبن بيست المفتوحة اليوم.

كما يقام سباق أوبن سوبر للفرق، وبطولات أوبن سوبر وأوبن سبرينت وكيدز أوبن، يوم غد الأحد، لتتيح هذه السباقات للمشاركين من مختلف فئات المجتمع فرصة اختبار قدراتهم على مسار بطولة العالم أو خوض التجربة جنباً إلى جنب مع نخبة الأبطال المشاركين، أو جنباً إلى جنب مع أفراد العائلة والأصدقاء.

من جهته رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركين في البطولة العالمية، ودعاهم للاستمتاع بجمال صحراء الوثبة وتضاريسها الطبيعية، إضافة إلى كرم ضيافة أهل الإمارات وعاداتهم الأصيلة.

وأشار العواني إلى أن النسخة الثانية من البطولة تشهد مشاركة كبيرة سواء من نخبة المحترفين، أو من مختلف الفئات العمرية في السباقات المجتمعية، مبيناً أن مجلس أبوظبي الرياضي يسخر جميع المقومات لتقديم حدث عالمي المستوى، وإخراجه بسمعة عالمية تواكب ريادة أبوظبي لمختلف الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى.