600 لاعب في انطلاقة «آسيوية» القوة البدنية بدبي



دبي (الاتحاد)



انطلقت اليوم منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية التي ينظمها الاتحادان الآسيوي للقوة البدنية والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في القاعة الرياضية لنادي دبي لأصحاب الهمم، وذلك بإقامة منافسات الإناث للأوزان الخفيفة لفئة الشابات، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة المنظمة محمد عبد الرحيم المري ورئيس الاتحاد الآسيوي فرشيد سلطاني وعضوي الاتحاد فيصل الزعابي وأحمد بن ظبوي الفلاسي.

وتقدم الشيخ عيد الله بن حمد بن سيف الشرقي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، معرباً عن سعادته بتزامن إقامة البطولة مع العيد الوطني، مثنياً على مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف دول القارة الآسيوية.

وأسفرت النتائج الأولى عن فوز لاعبات كازاخستان وهونج كونج وإيران بالمراكز الأولى للشابات، بينما يدشن لاعبو ولاعبات الإمارات مشاركتهم في القسم الثاني من المنافسات.

بدوره، وصف مدير البطولة فيصل الزعابي الانطلاقة الفنية للبطولة بأنها كانت مميزة، وخصوصاً من قبل لاعبات هونج كونج وكازاخستان وإيران، مشيراً إلى أن المنافسات قوية، مما يعكس النقلة النوعية لرياضة القوة البدنية في الجانب الفني التنافسي.