السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

صحف ألمانيا تشبه هدف اليابان بفضيحة «هيرست 1966»

صحف ألمانيا تشبه هدف اليابان بفضيحة «هيرست 1966»
2 ديسمبر 2022 17:03

معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


لم تتوقف مفاجأة خروج ألمانيا من دور المجموعات، للمرة الثانية على التوالي في تاريخ البطولة وللمرة الأولى، بعد 16 نسخة متتالية، ينجح فيها «المانشافت» في الوصول إلى دور الـ16، عند صدمة الوداع المبكر لسوء المستوى وضعف النتائج، ولكن تحول إلى حملة شعواء تقودها صحف ألمانية عدة، ومن أبرزها صحيفة بيلد، التي احتجت ضد «الفيفا» والتحكيم في «المونديال» لعدم صحة هدف اليابان الثاني، حيث عبر الكرة الخط بجوار المرمى وفق الصور التي التقطت لأكثر من زاوية.
وقامت عدة وسائل إعلام ألمانية وبالتحديد بيلد، بتحليل الحدث البارز في فوز اليابان 2-1 على إسبانيا، حيث أبقى كاورو ميتوما الكرة في اللعب بمقدار ميلمتر واحد، وقارنوه بما يعرف بـ «فضيحة» هدف جيف هيرست الذي حسم كأس العالم 1966 لمصلحة إنجلترا على حساب ألمانيا في استاد ويمبلي، ورغم مرور عقود من الزمن، لا يزال الجدل قائماً حتى الآن بشأن الهدف الذي سجله جيف هيرست في مرمى ألمانيا الغربية في الدقيقة 100، في نهائي مونديال 1966، فهل كان الهدف صحيحاً من عدمه؟ لا أحد يعرف، ولكن الحكم المساعد توفيق باخراموف، قال نعم في حينها، وتوجت إنجلترا باللقب الأول والوحيد لها حتى الآن، في مباراة النهائي التي أُقيمت على ملعب ويمبلي في لندن أمام 95 ألف متفرج.
في مباراة اليابان وإسبانيا استغرق التحقق من الهدف 3 دقائق، وعلى شاشة التلفزيون يبدو أنها خرجت تماماً، من المحتمل أن يكون عرضها بضعة ميلمترات، لكن الهدف احتسب لليابان في النهاية، على عكس ما شاهده الجميع على الشاشات، مثل هدف إنجلترا في ويمبلي في نهائي «نسخة 1966».
وقالت بيلد «في نهائي 1966 خسر المنتخب الألماني بهدف، يعد من أكبر الفضائح في تاريخ كرة القدم، لم يكن ينبغي أبداً الاعتماد على تقنية الفيديو وحدها، في مثل هدف اليابان ضد إسبانيا».
وأعادت الصحيفة نشر تصريح للحارس الألماني هانز تيلكوفيسكي الذي كان يحرس مرمى ألمانيا في نسخة 1966 عندما أكد أن الكرة لم تعبر الخط، وأنه لم يكن هدفاً، وقال: أموت وأنا على يقين من أن الكرة لم تدخل، لتضيف الصحيفة: بعد 56 عاماً، تم إحياء بعض أشباح ويمبلي في ألمانيا.
فيما طالبت الصحيفة وبعض وسائل إعلام ألمانية أخرى الاتحاد الألماني بضرورة الاحتجاج في «الفيفا» على طاقم التحكيم، وما سببه من خروج غير مستحق لمنتخب الماكينات.

كأس العالم 2022
مونديال الأندية
ألمانيا
إسبانيا
اليابان
آخر الأخبار
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
الإمارات
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
اليوم 10:35
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين
دنيا
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين من البشر
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©