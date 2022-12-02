كلينسمان: خيبة أمل هائلة



الدوحة (د ب أ)



وصف نجم كرة القدم الألماني السابق يورجن كلينسمان الخروج المبكر لمنتخب بلاده من كأس العالم 2022 في قطر بـ «خيبة أمل هائلة».

وقال كلينسمان، الذي سبق له أن قاد المنتخب الألماني مدرباً إلى الفوز بالمركز الثالث في «مونديال 2006»، إن الاتحاد الألماني للعبة يبدأ الآن تقييمه، والاستقصاء عن كل شيء، ويسود الإعصار وسائل الإعلام الألمانية.

وأوضح في مقال إلى هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: الأيام القليلة القادمة ستكون قاسية وصعبة للغاية.

وقال كلينسمان الفائز مع المنتخب الألماني لاعباً بلقب كأس العالم 1990 في إيطاليا: المنتخب الألماني لم يستحق العبور إلى الدور الثاني في المونديال الحالي، الفريق لم يكن مستقراً في كل من المباريات الثلاث التي خاضها بالدور الأول للبطولة، وافتقد للكفاءة الضرورية في الهجوم، وكأس أمم أوروبا «يورو 2024» تسهم في إعادة بناء الفريق.

وأوضح كلينمسان: المنتخب الألماني لديه الآن عام ونصف العام من أجل الاستعداد للبطولة الأوروبية، هذا قد يكون شيئاً جيداً، يمكن أن يسهم في إعادة تركيز الفريق، وقد يجد الفريق ارتياحاً في امتلاكه لاعباً مثل جمال موسيالا «19 عاماً» مهاجم بايرن ميونخ، إنه لاعب استثنائي.