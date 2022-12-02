«برينس إيجي» بطل «الخور»



عصام السيد (دبي)



خطفت المهرة الناشئة «هير وي آر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبإشراف سالم بن غدير، وقيادة زافير زياني، الأضواء في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب دبي، برعاية القوات البحرية، والذي أقيم ضمن حفل مضمار ميدان الرابع، الذي بلغت قيمة الجوائز المالية لأشواطه السبعة 652 ألفاً و500 درهم، وسجلت البطلة 1:26:07 دقيقة.

ولمع بريق «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس، في الشوط الخامس والرئيسي على سباق ذا دبي كريك مايل «خور دبي» لمسافة الميل برعاية قوة الاحتياط، وسجل البطل 1:36:66 دقيقة.

ومنح «كلر أب» لسيد حشيش «الثنائية» للمدرب دوج واتسون، والفارس باتريك دوبس، حين اكتسح منافسيه في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب أبوظبي، برعاية القوات البرية، وسجل البطل زمناً وقدره 1:11:65 دقيقة.

وحصد «مورنينج» لناصر عسكر، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، ثمار جهوده في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب الشارقة، برعاية القوات الجوية والدفاع الجوي، وسجل البطل 1:11:96 دقيقة.

وخطف «البارق» لبورسلي ريسنج، وبإشراف راشد بورسلي، وقيادة ريتشارد مولن، فوزاً صعباً وبفارق رأس في الشوط الرابع على مسافة 1200 متر، على لقب عجمان، برعاية حرس الرئاسة، وسجل البطل 1:12:33 دقيقة.

وبعد صراع عنيف في عمق المستقيم، انتزع الجواد «بندوق» لمحمد خليل أحمد، والذي منح «الثنائية» للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي، جائزة الشوط السادس لمسافة الميل على لقب أم القيوين، برعاية الطيران المشترك، وسجل البطل 1:37:12 دقيقة.

ولم يترك الجواد «تريبل فينتشر» لحمدان حرمش، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، أي شاردة او واردة، قبل أن يظفر بجائزة الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر، على لقب الفجيرة، برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وسجل البطل 1:25:18 دقيقة.