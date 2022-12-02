4 مباريات لمنتخب الجودو في افتتاح «طوكيو جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخب الجودو، غداً «السبت»، أولى مبارياته ضمن الدور التمهيدي لبطولة طوكيو جراند سلام للجودو، والتي تشهد مشاركة 347 لاعباً ولاعبة من 59 دولة، من بينهم 5 منتخبات عربية، تتمثل في الإمارات والبحرين والسعودية، الكويت، ومصر.

ويشارك منتخبنا بعدد 5 لاعبين ولاعبات، بعد أن حرمت الإصابة، خلال فترة الإعداد الأخيرة، تاتا من خوض منافسات وزن تحت 81 كجم.

وتشهد الجولة الافتتاحية خوض منتخبنا 4 مواجهات في «التمهيدي» على مستوى الرجال والسيدات، على ضوء قرعة البطولة، تلعب باتسو أمام لام يونج بطلة هونج كونج، فيما تواجه ميثاء النيادي منافستها لولا دزنينو «جورجيا». وعلي مستوى الرجال في تمهيدي وزن تحت 66 كجم، يخوض جورام مباراته الأولى، مع السعودي عبدالله الجيزاني، وأرام مع شانج وي «الصين تايبيه»، في وزن تحت 90 كجم، على أن يستهل ظفار مشواره غداً في منافسات وزن تحت 100 كجم، ضمن دور الـ 16 مع الفائز من لقاء الألماني الشاب جورج أولدسوري، وبطل تركمانستان ماجانوف بيميرات.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو خلال اتصال هاتفي برئيس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو على جاهزية منتخبنا لخوض البطولة التي تضم أبرز اللاعبين واللاعبات، وفي مقدمتهم أبطال اليابان صاحب الأرض والجمهور والإنجازات الذهبية هذا الموسم، بفوزه بلقب بطولتي باريس وزغرب، ويشارك بعدد 56 لاعباً ولاعبة، ويأمل حصد أكبر عدد من نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.