«أندية الأولى» ترفع شعار «المفاجآت» في «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)



يتأهب 17 نادياً من دوري الدرجة الأولى، لمشاركة تاريخية، في الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» للموسم الحالي 2022 - 2023، مع انطلاق مباريات الدور الأول يوم الأحد المقبل، حيث تضمن 4 أندية ممثلة لـ «دوري الهواة» مقاعدها في الدور ثمن النهائي «الستة عشر»، عطفاً على المواجهات المباشرة لثمانية أندية من الأولى، في أربع مباريات في الدور الأول.

ويشهد الدور الأول للبطولة الأغلى مواجهات منتظرة لأندية الأولى، في 13 مباراة من أصل 15، من بينها 4 مواجهات مباشرة تجمع الإمارات مع الرمس، والفجيرة مع حتا، والتعاون مع الحمرية، وفرسان هسبانيا مع جلف أف سي، إضافة إلى بقية المواجهات أمام أندية المحترفين، وتشمل دبا الحصن مع الجزيرة، وسيتي مع النصر، والبطائح مع الجزيرة الحمراء، والظفرة مع بينونة، واتحاد كلباء مع الذيد، والوصل مع مسافي، وبني ياس مع مصفوت، والعروبة مع خورفكان، والعربي مع عجمان.

ومنح التعديل الجديد لنظام «البطولة الأغلى»، في ظل مشاركة 17 نادياً في المرحلة الأولى «دور الـ 32»، لـ «الكأس الأغلى» في الموسم الحالي، الفرصة أمام ضمان مشاركة 4 أندية على الأقل في ثمن النهائي، ممثلين للهواة للمرة الأولى على مدار أكثر من عقد كامل منذ موسم 2010 - 2011، والذي شهد مشاركة أندية دوري الدرجة الأولى «أ» و «ب» في الدور الأول للكأس الأغلى.

وشهد الموسم الأخير لنظام دور الـ 32، بمشاركة أندية دوري الدرجة الأولى «أ» و«ب»، تأهل 5 أندية إلى ثمن النهائي «دور الـ32»، ممثلة في عجمان بتخطيه حتا بالفوز 9 - 1، والذيد على حساب اتحاد كلباء 4-2، والعروبة بالتفوق على الفجيرة 2-1، ومسافي أمام الشارقة بركلات الترجيح، ودبا على حساب دبي 2-1، والقوات المسلحة بتخطيه الجزيرة الحمراء 3-1.

وواصل الذيد ممثل دور الأولى «أ»، ومسافي ممثل دوري الأولى «ب» المغامرة في الموسم ذاته 2010- 2011، بالوصول إلى ربع النهائي «دور الثمانية»، قبل خروج الأول على يد الشباب بالخسارة 0-3، والثاني أمام الوحدة 0-2.

وغابت مفاجآت أندية دوري الدرجة الأولى في البطولة الأغلى، خلال العقد الأخير، بداية من موسم 2011 - 2012، باستثناء التأهل إلى ربع النهائي، والذي اقتصر على 5 أندية ممثلة في اتحاد كلباء، الشارقة، الذيد، الفجيرة، والإمارات.

مشاركات «الهواة» خلال «العقد الأخير»



2010 - 2011: «شاركت أندية الأولى «أ» و«ب» في دور الـ32»

2011 - 2012: الظفرة، اتحاد كلباء «اتحاد كلباء ربع النهائي، الظفرة دور الـ16»

2012 - 2013: الشارقة، الفجيرة «الشارقة ربع النهائي، الفجيرة دور الـ16»

2013- 2014: الفجيرة، الذيد «الذيد ربع النهائي، الفجيرة دور الـ16»

2014 - 2015: دبا، دبي «دبي ربع النهائي، دبا دور الـ16»

2015 - 2016: عجمان، اتحاد كلباء «خرجا من دور الـ16»

2016 - 2017: العروبة، دبي «خرجا من دور الـ16»

2017 - 2018: الفجيرة، اتحاد كلباء «الفجيرة ربع النهائي، كلباء دور الـ16»

2018 - 2019: دبا الحصن، حتا «خرجا من دور الـ16»

2019- 2020: دبا الحصن، البطائح «خرجا من دور الـ16»

2020 - 2021: الإمارات، العروبة »الإمارات ربع النهائي، العروبة دور الـ16»

2021 - 2022: العربي، حتا «خرجا من دور الـ16»



