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«خواطر الخامسة» بـ «توقيت الخامسة» في طوكيو!

«خواطر الخامسة» بـ «توقيت الخامسة» في طوكيو!
2 ديسمبر 2022 14:01

 

مراد المصري (دبي

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عاشت المجموعة الخامسة لكأس العالم، على إيقاع سيناريو «مجنون» تلاعب بأعصاب عشاق كرة القدم، أثناء مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة، قبل أن تخرج اليابان بوصفها «الرابح الأكبر» بالفوز على إسبانيا 2-1، ليصعد المنتخبان معاً إلى الدور الثاني، فيما ودعت ألمانيا رفقة كوستاريكا، ولم يشفع الفوز لـ «الماكينات» 4-2 بسبب تفوق «الكمبيوتر»، على «الماتادور»!
ولعل أكثر لحظات ترقب جاءت في الدقيقة 70 تحديداً، عندما سجلت كوستاريكا هدف التقدم أمام ألمانيا 2-1، بينما قلبت اليابان تأخرها بهدف ألفارو موراتا إلى تقدم أيضاً على إسبانيا 2-1، بعدما تم احتساب هدف «ظل الكرة» الذي أظهرت «تقنية الفيديو» الدقيقة، أن الكرة لم تخرج بكامل محيطها من أرضية الملعب، مما كان يعني في ضوء هاتين النتيجتين، أن اليابان وكوستاريكا يتأهلان إلى الدور الثاني، فيما تغادر إسبانيا وألمانيا معاً!
ووسط ترقب كبير، وفرق التوقيت بين الدوحة، حيث تقام المباراة، واليابان التي كان التوقيت فيها فجراً، مع 7 دقائق وقت بدل ضائع في مباراة اليابان وإسبانيا، و10 دقائق وقت بدل ضائع في مباراة ألمانيا وكوستاريكا، جاءت الدراما بإطلاق صافرة النهاية إعلاناً بتأهل «الساموراي» و«الماتادور»، فيما توجهت ألمانيا إلى المطار.
وبين التوقعات على الورق قبل بداية النهائيات، أن ألمانيا ستكون في الصدارة رفقة إسبانيا، من كان يتوقع أن يتحول الأمر على أرض الواقع إلى هذه الشجاعة اليابانية الكبيرة بتفوقها على المنتخبين الأوروبيين، وتصدر ترتيب المجموعة في نهاية المطاف.
وانطلقت الهتافات والدموع في اليابان، بعد الفوز على إسبانيا، حيث احتشدت الجماهير في مناطق المشاهدة العامة في البرد القارس قبل الفجر، وهم يصرخون من الفرح، بينما صعق المنتخب قوة عالمية أخرى في كأس العالم.
وقالت إحدى الصحف اليابانية في نسختها على الإنترنت «الدوحة تبتهج من جديد!»، مستحضرة ذكريات ما وصفته وسائل الإعلام «بمعجزة الدوحة» بعد الفوز على ألمانيا.
وتدفقت الجماهير وهي تهتف «نيبون» على معبر شيبويا الشهير في طوكيو قبل شروق الشمس، وقفزوا لأعلى ولأسفل وهم يهتفون «قاتل، قاتل، قاتل!».
وكان المشجعون في شيبويا يصافحون بفرح مسافرين يشقون طريقهم إلى العمل من واحدة من أكثر المحطات ازدحاما في طوكيو.
ونشر أحد المشجعين رسماً هزلياً على مواقع التواصل الاجتماعي لثلاثة تنانين ملفوفة بالأعلام الوطنية، كان التنين الياباني يزأر، بينما كان الإسباني ينظر إلى الألماني، والذي بدا مرتبكاً.
وارتفع الشعور بالانتصار حتى إلى المستويات السياسية المعتادة لليابان، حيث قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحفيين، إن الفوز كان تاريخياً، واتصل هاتفياً بمدرب اليابان هاجيمي مورياسو ورئيس الاتحاد الياباني كوزو تاشيما لتقديم التهاني.
وقال كيشيدا على «تويتر»: «أخبرتهم أنهم منحوا الشعب الياباني الشجاعة والطاقة».

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