«بيبي 43» يلعب «مونديال 2026»!



الريان (د ب أ)



مع حماسه الشديد في مشاركته مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، يرى المدافع البرتغالي المخضرم بيبي «39 عاماً» أنه يستطيع المشاركة في النسخة التالية من البطولة العالمية.

وقال بيبي: لا يمكنني القول إن المشاركة الحالية ستكون الأخيرة لي في كأس العالم، إنني هنا للاستمتاع بالبطولة الحالية".

وخاض بيبي مباراة المنتخب البرتغالي، التي فاز فيها على منتخب أوروجواي 2- صفر لتشهد البطولة الحالية المشاركة الرابعة لبيبي في بطولات كأس العالم.

وأصبح بيبي بمشاركته في المباراة ثالث أكبر لاعب في تاريخ المشاركات ببطولات كأس العالم.

وعندما تقام النسخة الثانية من المونديال عام 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيكون بيبي في الثالثة والأربعين من عمره.

وقال فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي: بيبي في التاسعة والثلاثين من عمره، ولكن الحالة الذهنية مهمة أيضاً، هو يشعر بأنه جاهز ومستعد للظهور بمزيد من بطولات كأس العالم.

ووجه سانتوس الشكر للطاقم الطبي للمنتخب البرتغالي على نجاحهم في تجهيز بيبي الذي عانى من الإصابة قبل المونديال الحالي بفترة قصيرة ولكن تم تجهيزه سريعاً للمشاركة في البطولة، وإن غاب عن المباراة الأولى أمام

المنتخب الغاني.