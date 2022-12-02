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«جنون البورصة» في «المجموعة الخامسة»!

«جنون البورصة» في «المجموعة الخامسة»!
2 ديسمبر 2022 11:30

علي معالي (دبي)

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جاءت الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة «مجنونة» مثل بورصة الذهب أو الأوراق المالية، لأن المنتخبات الأربعة تمسكت بأمل التأهل حتى اللحظات الأخيرة، وهي اليابان وإسبانيا وألمانيا وكوستاريكا، ومع كل هدف يتأرجح مؤشر الترتيب صعوداً وهبوطاً، وانتهى به المطاف إلى تأهل «الساموراي» و«الماتادور».
في البداية كان المؤشر يقول إن هدف ألمانيا الأول في الدقيقة 10 أمام كوستاريكا خطوة أولى لوضع «الماكينات» في دور الـ 16، ولكن المفاجأة جاءت من الملعب الآخر، حيث لقاء اليابان وأسبانيا، خاصة عندما تقدم «الكمبيوتر» 2- 1 في الدقيقة 52، هنا بدأ المؤشر يتغير تماماً بوضع ألمانيا خارج الحسابات، ليس هذا فحسب، بل عندما تقدمت كوستاريكا 2-1 في الدقيقة 70، أصبح التأهل من نصيب اليابان وكوستاريكا، مع وداع إسبانيا وألمانيا!
ولكن ألمانيا قامت بتعديل الوضع وتقدمت مجدداً في الدقيقة 73، لتعود الحياة والروح مرة أخرى إلى «الماتادور»، وكان عليه أن يرد التحية للألمان، من خلال التفوق أو التعادل مع اليابان، إلا أن ذلك لم يحدث، في ظل الصمود ورغبة «الساموراي» الكبيرة في الصعود، لتحقق معجزة كروية بالفعل بهزيمة إسبانيا، وكتبت اليابان التاريخ وصنعت المجد من جديد، ورسمت خريطة مختلفة لكرة القدم بالعالم، بفوز المثير على «الماتادور»، وهو واحد من الأبطال الذين حملوا كأس العالم.

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